«Блин, что еще-то надо». Чубайс эмоционально ответил на вопрос о ценах на электричество

Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс заявил, что Россия «долгие годы» живет в логике снижения тарифов на электричество. Об этом он рассказал на конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России». Видео опубликовано 22 декабря на странице Чубайса в Facebook.
«Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы инфляции. <…> Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов в реальном измерении. Блин, что еще-то надо, ребята?» — сказал Чубайс, комментируя итоги реформы электроэнергетики в РФ.
Автор: Anatoly Chubays / Facebook
Он отметил, что реформа позволила снять инфраструктурные ограничения по росту российской экономики «как минимум до 2035 года».
Ранее Анатолий Чубайс заявил, что в ближайшие 30 лет российскую экономику ждет масштабная трансформация, которая «изменит жизнь каждого из нас».