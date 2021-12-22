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«Блин, что еще-то надо». Чубайс эмоционально ответил на вопрос о ценах на электричество

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Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс заявил, что Россия «долгие годы» живет в логике снижения тарифов на электричество. Об этом он рассказал на конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России». Видео опубликовано 22 декабря на странице Чубайса в Facebook.

«Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы инфляции. <…> Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов в реальном измерении. Блин, что еще-то надо, ребята?» — сказал Чубайс, комментируя итоги реформы электроэнергетики в РФ.

Автор: Anatoly Chubays / Facebook

Он отметил, что реформа позволила снять инфраструктурные ограничения по росту российской экономики «как минимум до 2035 года».

Ранее Анатолий Чубайс заявил, что в ближайшие 30 лет российскую экономику ждет масштабная трансформация, которая «изменит жизнь каждого из нас».

Реформа электроэнергетики в РФ была завершена в 2008 году. В результате была ликвидирована госкомпания РАО «ЕЭС», которую Чубайс возглавлял с 1998 года. Ее разделили на 23 независимые компании, из которых две — государственные.

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Комментарии (7)

teodor
Советник по устойчивому развитию!)))) что еще надо?
Alex000
Про опережающее снижение доходов в этом же реальном измерении он не забыл?
Владислав М
Чубайс не забыл, что почти все электростанции и инфраструктуру оплатил советский народ?
Так с чего бы электроэнергии быть дорогой, если всё досталось капиталистам почти нахаляву?
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