«Блин, что еще-то надо». Чубайс эмоционально ответил на вопрос о ценах на электричество

Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс заявил, что Россия «долгие годы» живет в логике снижения тарифов на электричество. Об этом он рассказал на конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России». Видео опубликовано 22 декабря на странице Чубайса в Facebook.



«Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы инфляции. <…> Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов в реальном измерении. Блин, что еще-то надо, ребята?» — сказал Чубайс, комментируя итоги реформы электроэнергетики в РФ.

