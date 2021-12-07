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«Это изменит жизнь каждого из нас». Чубайс предсказал трансформацию российской экономики

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Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс считает, что российскую экономику ждет масштабная трансформация в ближайшие 30 лет.

«В энергии, как мне кажется, в тот же самый срок — в следующие 30 лет — произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов. <... > Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит практически любой бизнес», — цитирует 7 декабря заявление Чубайса РИА Новости.

По его словам, трансформация ждет промышленность, транспорт, строительство и даже быт простых россиян.

Чубайс считает, что нам «выпало счастье» увидеть информационную революцию. Он уверен, что это даст России «колоссальнейшие возможности».

«Энергопереход изменит все без исключения отрасли реального сектора в стране, он еще открывает возможности для создания тех отраслей, которых сейчас не существует вообще. Я насчитал от пяти до десяти новых отраслей, которых в стране сегодня нет», — заметил Чубайс.

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Комментарии (23)

nikonian
Отрасли отраслями - а воровать будут так же через 30 лет.
abvgdpopa
"Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития". а этот дядя свою должность-то сможет без подсказок и ошибок назвать? а с какими организациями связывается? С запрещенным талибаном лавруха развлекается, а этот?
Komarinsk2019
Судя по банкротству Роснано, Чубайс экономику понимает очень своеобразно - взять чужие деньги, про... ть их и уйти в отставку, предоставив другим разгребать долги.
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