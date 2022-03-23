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Bloomberg: Чубайс уходит с должности спецпредставителя Путина и покидает Россию

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Согласно источникам американского СМИ, спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития ушел с занимаемого поста из-за несогласия с позицией Владимира Путина по действиям на Украине и покинул Россию. Об этом 23 марта сообщает агентство Bloomberg.

В Кремле эту информацию пока не прокомментировали.

В ТАСС увольнение Чубайса подтверждают.

«Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», — заявил собеседник агентства из окружения Чубайса.

Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года. До этого он много лет возглавлял госкорпорацию «Роснано».

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Комментарии (42)

266033940
А сколько ещё таких же крыс, покинет Россию. Скатертью дорога чубатый.
zzzv
Воздух стал чище
Софокл Аристархович
Наконец-то помещения для хранения "выведенных" денег заполнились на 100%, что некуда складывать!
Видимо пора, как курортнику на море, т.с. "нырнуть" в лоно "приёмной семьи"!
Жаль, что "на дорожку "не присел"...
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