Bloomberg: Чубайс уходит с должности спецпредставителя Путина и покидает Россию

Согласно источникам американского СМИ, спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития ушел с занимаемого поста из-за несогласия с позицией Владимира Путина по действиям на Украине и покинул Россию. Об этом 23 марта сообщает агентство Bloomberg.



В Кремле эту информацию пока не прокомментировали.



В ТАСС увольнение Чубайса подтверждают.



«Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», — заявил собеседник агентства из окружения Чубайса.

Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года. До этого он много лет возглавлял госкорпорацию «Роснано».