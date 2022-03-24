Кремль об уходе Чубайса: Уволился и уволился

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал отставку с поста спецпредставителя президента по климату Анатолия Чубайса.



По его словам, не стоит ждать какой-то реакции Путина на это. «Уволился и уволился. Был на общественных началах, зарплату не получал. Не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем. Администрация президента достаточно большой и живой механизм, постоянно уходят и приходят сотрудники», — подчеркнул Песков.



Об уходе Чубайса стало известно накануне. По официально неподтвержденной информации, он уехал за границу. «Коммерсантъ» опубликовал фото человека возле банкомата в Стамбуле, очень похожего на экс-спецпредставителя президента.

