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Кремль об уходе Чубайса: Уволился и уволился

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал отставку с поста спецпредставителя президента по климату Анатолия Чубайса.

По его словам, не стоит ждать какой-то реакции Путина на это. «Уволился и уволился. Был на общественных началах, зарплату не получал. Не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем. Администрация президента достаточно большой и живой механизм, постоянно уходят и приходят сотрудники», — подчеркнул Песков.

Об уходе Чубайса стало известно накануне. По официально неподтвержденной информации, он уехал за границу. «Коммерсантъ» опубликовал фото человека возле банкомата в Стамбуле, очень похожего на экс-спецпредставителя президента.

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Комментарии (2)

Экскомьюникадо
Чубайс уволился, Жириновский заболел, Навальный дополнительно присел.
Satyr
Ой, а можно так и с сами знаете с кем)))? Ну, уволился и уволился... А?
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