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    Суд изъял у братьев Магомедовых 750 млн долларов в пользу государства

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    9 комментариев

    Хамовнический суд Москвы изъял в пользу государства 750 миллионов долларов у владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

    «Взыскать в доход РФ 750 000 000 долларов США, как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы», — говорится в решении.

    Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

    С иском к братьям Магомедовым и офшорной фирме «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО), обратился заместитель генерального прокурора. Надзорный орган хотел конфисковать средства, которые были выручены Магомедовыми от продажи акций Новороссийского морского торгового порта компании «Транснефть».

    По версии надзора, Магомед Магомедов, который с 2002-го по 2009 год был членом Совета Федерации от исполнительной власти Смоленской области и входил в комиссии по естественным монополиям и по промышленной политике, вопреки закону «использовал своё положение во власти» и занимался бизнесом, в том числе связанным с приобретением различных активов. «В целях конспирации» контроль над ними он осуществлял через офшоры, а управление — через брата Зиявудина.

    Братья — фигуранты дела о хищениях при исполнении госконтрактов. Ранее суд арестовал их имущество на сумму около двух миллиардов долларов, включая средства на банковских счетах, недвижимость, активы одной из крупнейших в стране транспортно-логистической группы «Феско» и других компаний.

    Согласно иску, в 2004–2005 годах братья Магомедовы стали фактическими совладельцами ООО «Приморский торговый порт» (ПТП) в Ленобласти — крупнейшего российского нефтеналивного терминала на Балтике, который является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы.

    Организационно инфраструктура порта и рынка сопутствующих услуг была распределена между ООО ПТП, ООО «Транс-Флот» и ЗАО «Совфрахт-Приморск». В 2005 году кипрский офшор «Омирико Лимитед» (Omirico Limited), конечным бенефициаром которого, по данным Генпрокуратуры, являлся Зиявудин Магомедов, купил у «Транс-Флота» 100% долей в уставном капитале ПТП за 10 тыс. руб.

    В начале 2011-го «Омирико Лимитед» за 2,1 млрд долл. продал «Новопорт Холдинг Лимитед» (Novoport Holding Limited, БВО), которой принадлежало 50,1% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ООО ПТП. Впоследствии вместе с «Транснефтью» Магомедовы на «Омирико Лимитед» приобрели уже контрольный пакет акций НМТП.

    Спустя семь лет из-за начала их уголовного преследования братья, по версии Генпрокуратуры, решили «реализовать приобретённые ранее активы» и вывести деньги, чтобы уклониться от возмещения ущерба.

    В августе 2018 года они за 750 млн долл. продали пакет акций «Омирико Лимитед» «Транснефти», ставшей основным владельцем НМТП. Подконтрольная Магомедовым компания «Порт-Петровск лимитед» разместила деньги на счёте в Сбербанке, где их арестовали постановлением Тверского райсуда в сентябре 2018 года.

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    Комментарии (9)

    252674901
    А с Сечина, Миллера, Потанина когда взыщут?
    dearbreader
    акции ДВМП уже отжали у них или нет? Кстати, господа в виде займов вывели из компании весьма хорошую сумму.
    Дежурный по объединению
    Будет теперь чем долги, номинированные в валюте недружественных стран, отдавать.
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