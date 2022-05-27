Суд изъял у братьев Магомедовых 750 млн долларов в пользу государства

Хамовнический суд Москвы изъял в пользу государства 750 миллионов долларов у владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Взыскать в доход РФ 750 000 000 долларов США, как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы», — говорится в решении.

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

С иском к братьям Магомедовым и офшорной фирме «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО), обратился заместитель генерального прокурора. Надзорный орган хотел конфисковать средства, которые были выручены Магомедовыми от продажи акций Новороссийского морского торгового порта компании «Транснефть». По версии надзора, Магомед Магомедов, который с 2002-го по 2009 год был членом Совета Федерации от исполнительной власти Смоленской области и входил в комиссии по естественным монополиям и по промышленной политике, вопреки закону «использовал своё положение во власти» и занимался бизнесом, в том числе связанным с приобретением различных активов. «В целях конспирации» контроль над ними он осуществлял через офшоры, а управление — через брата Зиявудина.