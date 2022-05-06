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    У братьев Магомедовых хотят конфисковать 750 млн долл. за продажу «Транснефти» акций НМТП

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    Генпрокуратура РФ подала иск на 750 млн долл. к основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его старшему брату Магомеду Магомедову. Надзорный орган хочет конфисковать средства, которые были выручены ими от продажи акций Новороссийского морского торгового порта компании «Транснефть».

    Как сообщает «Коммерсантъ» 6 мая, с иском к братьям Магомедовым и офшорной фирме «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО), в Хамовнический райсуд столицы обратился заместитель генпрокурора Игорь Ткачев.

    По версии надзора, Магомед Магомедов, который с 2002-го по 2009 год был членом Совета Федерации от исполнительной власти Смоленской области и входил в комиссии по естественным монополиям и по промышленной политике, вопреки закону «использовал своё положение во власти» и занимался бизнесом, в том числе связанным с приобретением различных активов. «В целях конспирации» контроль над ними он осуществлял через офшоры, а управление — через брата Зиявудина.

    Согласно иску, в 2004–2005 годах братья Магомедовы стали фактическими совладельцами ООО «Приморский торговый порт» (ПТП) в Ленобласти — крупнейшего российского нефтеналивного терминала на Балтике, который является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы. Так, считает надзор, Магомед Магомедов, будучи в Совете Федерации, «был уполномочен устанавливать правила поведения для организаций, образующих собой естественные монополии», и, вместе с тем, приобрел и возглавил такое предприятие.

    Отмечается, что организационно инфраструктура порта и рынка сопутствующих услуг была распределена между ООО ПТП, ООО «Транс-Флот» и ЗАО «Совфрахт-Приморск». В 2005 году кипрский офшор «Омирико Лимитед» (Omirico Limited), конечным бенефициаром которого, по данным Генпрокуратуры, являлся Зиявудин Магомедов, купил у «Транс-Флота» 100% долей в уставном капитале ПТП за 10 тыс. руб.

    В начале 2011-го «Омирико Лимитед» за 2,1 млрд долл. продал «Новопорт Холдинг Лимитед» (Novoport Holding Limited, БВО), которой принадлежало 50,1% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ООО ПТП. Впоследствии вместе с «Транснефтью» Магомедовы на «Омирико Лимитед» приобрели уже контрольный пакет акций НМТП.

    Спустя семь лет из-за неисполнения строительными компаниями Магомедовых обязательств по десяткам госконтрактов и начала их уголовного преследования ответчики, по версии Генпрокуратуры, решили «реализовать приобретённые ранее активы» и вывести деньги, чтобы уклониться от возмещения ущерба. В августе 2018 года они за 750 млн долл. продали пакет акций «Омирико Лимитед» «Транснефти», ставшей основным владельцем НМТП.

    Подконтрольная Магомедовым компания «Порт-Петровск лимитед» разместила деньги на счёте в Сбербанке, где их арестовали постановлением Тверского райсуда в сентябре 2018 года для возмещения ущерба по делу об организации преступного сообщества (на данный момент слушается в Мещанском райсуде на стадии представления доказательств со стороны защиты).

    По версии Генпрокуратуры, средства следует конфисковать, так как они изначально имели криминальное происхождение в виде дохода сенатора Магомедова, который тот скрывал от декларирования и контроля.

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