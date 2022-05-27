В Белгородской области снова обстреляли село Нехотеевка

В Белгородской области со стороны Украины снова обстреляно село Нехотеевка. Есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Осколочное ранение голени получил мужчина. Ему оказывается медицинская помощь. Повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередач, написал Гладков в своем телеграм-канале.
Минувшим утром скончалась женщина, пострадавшая в результате обстрела села Журавлёвка.
25 мая власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели. Жителей Журавлёвки и Нехотеевки эвакуировали. Приграничные села региона регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, без пострадавших не обходится.
Ранее Вашингтон провел закрытые переговоры с Киевом и предупредил о риске эскалации в случае нанесения ударов по территории России.