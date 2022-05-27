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    Боевые действия на Украине

    В Белгородской области снова обстреляли село Нехотеевка

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    В Белгородской области со стороны Украины снова обстреляно село Нехотеевка. Есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Осколочное ранение голени получил мужчина. Ему оказывается медицинская помощь. Повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередач, написал Гладков в своем телеграм-канале.

    Минувшим утром скончалась женщина, пострадавшая в результате обстрела села Журавлёвка.

    25 мая власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели. Жителей Журавлёвки и Нехотеевки эвакуировали. Приграничные села региона регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, без пострадавших не обходится.

    Ранее Вашингтон провел закрытые переговоры с Киевом и предупредил о риске эскалации в случае нанесения ударов по территории России.

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