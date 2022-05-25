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    В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

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    Власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности. Об этом утром 25 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    «"Желтый" уровень террористической опасности продлён ещё на две недели. И действует на территории Белгородской области до 9 июня», — говорится в сообщении губернатора.

    Недавно Гладков сообщил об обстреле приграничного села Безымено и одном пострадавшем с ранением лёгкой степени тяжести. 18 мая он добавил, что повредило четыре дома: в них разбиты окна и посечены заборы. В одном из домовладений полностью разрушили хозяйственную постройку. Также пострадал человек при обстреле села Солохи со стороны Украины.

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