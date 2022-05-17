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    Боевые действия на Украине

    Губернатор Гладков: Село Безымено обстреляли со стороны Украины, есть пострадавший

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    В Белгородской области вновь подверглось обстрелу приграничное село. Один человек пострадал, есть разрушения. Об этом вечером 17 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший — ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. Есть разрушения», — пишет он в своем телеграм-канале.

    Глава области пообещал «в максимально короткие сроки» восстановить все, что было разрушено.

    Утром во вторник губернатор Курской области Роман Старовойт показал разрушения в результате обстрела приграничного села Алексеевка.

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