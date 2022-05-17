Пробитые стёкла и дыры в стенах. Курский губернатор показывает фотографии обстрелянного села

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии, сделанные утром 17 мая в приграничном селе Алексеевка после обстрела. На них видно разбитые стёкла и другие повреждения.
«Всем окажем необходимую помощь!» — пообещал губернатор в своём телеграм-канале.
Ранее он рассказал, что повреждения получили три частных дома, здание школы и один автомобиль. Среди людей раненых нет.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. На территории России обстрелам регулярно подвергаются приграничные области, есть погибшие.