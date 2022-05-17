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    Боевые действия на Украине

    Пробитые стёкла и дыры в стенах. Курский губернатор показывает фотографии обстрелянного села

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    Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии, сделанные утром 17 мая в приграничном селе Алексеевка после обстрела. На них видно разбитые стёкла и другие повреждения.

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    «Всем окажем необходимую помощь!» — пообещал губернатор в своём телеграм-канале.

    Ранее он рассказал, что повреждения получили три частных дома, здание школы и один автомобиль. Среди людей раненых нет.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. На территории России обстрелам регулярно подвергаются приграничные области, есть погибшие.

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