Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Солохи и одном пострадавшем

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Солохи Белгородского района обстреляно со стороны Украины. В населённом пункте уже работают оперативные службы.
«Глава поселения сейчас находится на месте, к нему выехал глава района Владимир Перцев»,— гласит запись от 18 мая в Telegram-канале Гладкова.
По словам губернатора, есть информация об одном пострадавшем. Обстрелы привели к разрушениям.
Накануне Гладков сообщил об обстреле приграничного села Безымено и одном пострадавшем с ранением лёгкой степени тяжести. 18 мая он добавил, что повредило четыре дома: в них разбиты окна и посечены заборы. В одном из домовладений полностью разрушили хозяйственную постройку.
17 мая в Курской области обстреляли приграничное село Алексеевка. Никто не пострадал.