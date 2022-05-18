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    Боевые действия на Украине

    Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Солохи и одном пострадавшем

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Солохи Белгородского района обстреляно со стороны Украины. В населённом пункте уже работают оперативные службы.

    «Глава поселения сейчас находится на месте, к нему выехал глава района Владимир Перцев»,— гласит запись от 18 мая в Telegram-канале Гладкова.

    По словам губернатора, есть информация об одном пострадавшем. Обстрелы привели к разрушениям.

    Накануне Гладков сообщил об обстреле приграничного села Безымено и одном пострадавшем с ранением лёгкой степени тяжести. 18 мая он добавил, что повредило четыре дома: в них разбиты окна и посечены заборы. В одном из домовладений полностью разрушили хозяйственную постройку.

    17 мая в Курской области обстреляли приграничное село Алексеевка. Никто не пострадал.

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