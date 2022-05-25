«Соляной. Город мастеров»: арт-медиации, лекции по реставрации и мастер-классы

28 мая в художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица пройдет XXV Фестиваль искусств и дизайна «Соляной. Город мастеров». Все мероприятия фестиваля будут открыты с 11:00 до 18:00 и пройдут в формате open air в пешеходной зоне Соляного переулка и во внутренних дворах академии. Там состоятся мастер-классы, лекции, выставки и ярмарка предметов изобразительного и прикладного искусства.
Для тех, кто хочет лучше понять культурный контекст и современное искусство, студенты академии проведут арт-медиации по историческому зданию Академии Штиглица и студенческой выставке изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Просмотр».
Лекторий фестиваля организует открытые лекции ведущих преподавателей академии по самым разным направлениям: история дизайна, промышленный дизайн, декоративно-прикладное искусство. Особенно широко, обещают организаторы, будет представлена тема реставрации.
Творческие мастер-классы смогут посетить все желающие. Из огромного перечня направлений любой подберет себе занятие по душе: живопись, рисунок, скульптура, керамика, гончарное мастерство, реставрация, мозаика, горячая художественная эмаль, художественная ковка, роспись по ткани, печатная графика, каллиграфия, искусство анимации и другие.
Студенческая выставка «Просмотр» покажет новые художественные тенденции, а приобрести произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства можно будет на арт-ярмарке, которая пройдет в Большом дворе Академии Штиглица. Свои работы представят их создатели, молодые художники — студенты Академии Штиглица.
Вход на фестиваль свободный. Участие во всех программах бесплатное.
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