Житель Приморья пахал поле и нашёл меч старше 1,5 тыс. лет. Такие были на Корейском полуострове

Как сообщает 24 мая музей , житель села Покровка Дмитрий Синельников пахал поле и нашел на нём меч. Его фотографию он отправил в музей с вопросом, нужен ли им такой предмет. Специалисты пригляделись и поняли, что это меч эпохи Троецарствия — периода трёх государств, существовавших в южной Маньчжурии и на Корейском полуострове с 1 в. до н.э. по 7 в н.э . Датировали артефакт V-VII веками по похожим предметам, найденным на Корейском полуострове.

Житель Приморского края передал в дар музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева уникальный артефакт. Датировать его пришлось по корейским предметам.

«Меч будет передан на консервацию и изучение, в дальнейшем поступит в Музейный фонд РФ и будет направлен на реставрацию. После необходимых процедур экспонат, скорее всего, пополнит коллекцию оружия в зале «Магия клинка», где его смогут увидеть посетители музея», — рассказал главный хранитель музея Якупов Максим.



В зале представлено воинское вооружение из России, Европы, США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII — начала XX века. Коллекцию пополняли не только учёные, но и таможенники, и простые жители Приморского края, которые находили оружие на чердаках и в подвалах старых домов.

