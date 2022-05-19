Fan ID не будет на «Газпром Арене» в первой половине сезона

Домашний стадион футбольного клуба «Зенит» исключили из программы тестирования системы Fan ID в матчах первого круга сезона-2022/23.
Как сообщил 19 мая «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией, «Газпром Арену» считают достаточным современным и оборудованным стадионом, который может без проблем сразу подключиться к полноценному запуску системы.
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что система Fan ID на старте нового сезона будет обкатана на шести стадионах.
Закон о Fan ID подписан президентом Владимиром Путиным и вступит в силу с 1 июня 2022 года. Впервые паспорт болельщика протестировали в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Подробнее о законе читайте на «Фонтанке». О бойкоте матчей из-за принятия закона заявили фанаты всех российских клубов кроме «Ахмата».