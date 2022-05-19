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    Fan ID не будет на «Газпром Арене» в первой половине сезона

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    2 комментария

    Домашний стадион футбольного клуба «Зенит» исключили из программы тестирования системы Fan ID в матчах первого круга сезона-2022/23.

    Как сообщил 19 мая «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией, «Газпром Арену» считают достаточным современным и оборудованным стадионом, который может без проблем сразу подключиться к полноценному запуску системы.

    Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что система Fan ID на старте нового сезона будет обкатана на шести стадионах.

    Закон о Fan ID подписан президентом Владимиром Путиным и вступит в силу с 1 июня 2022 года. Впервые паспорт болельщика протестировали в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Подробнее о законе читайте на «Фонтанке». О бойкоте матчей из-за принятия закона заявили фанаты всех российских клубов кроме «Ахмата».

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    Комментарии (2)

    NoName1234
    И что???
    Фан этот Ауди нам не нужен ваш
    angel of death
    мне что с Fan ID, что без Продуктовый ID - денег нет, но вы держитесь =Р
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