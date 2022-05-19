Fan ID не будет на «Газпром Арене» в первой половине сезона

Домашний стадион футбольного клуба «Зенит» исключили из программы тестирования системы Fan ID в матчах первого круга сезона-2022/23.

Как сообщил 19 мая «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией, «Газпром Арену» считают достаточным современным и оборудованным стадионом, который может без проблем сразу подключиться к полноценному запуску системы.



Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что система Fan ID на старте нового сезона будет обкатана на шести стадионах.

