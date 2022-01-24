FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -2
76.69р86.91р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

«Нововведения являются репрессивными». Фанаты «Зенита» объяснили отказ от FAN ID с юридической точки зрения

Фанаты футбольного клуба «Зенит» объяснили свое решение отказаться от оформления FAN ID. Соответствующее заявление было опубликовано в социальных сетях фанатского объединения «Ландскрона» 24 января.

8
Печать

«Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными», — заявили фанаты, а также представили правовой анализ ситуации.

Они отметили, что по действующему сейчас законодательству болельщика могут лишить права посещать матчи клуба, который он поддерживает, только на основании решения суда. Однако новые поправки (п. 1 ч. 4 ст. 20.6 Закона о спорте) позволяют чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи. Причём такой запрет фактически накладывается бессрочно. «Основания для отказа в выдаче «паспорта болельщика» сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно», — заявили фанаты.

Также болельщики указали на абсурдность того, что отказать в выдаче паспорта болельщика могут из-за информации о намерении гражданина совершить правонарушение. «Никогда ещё в современной истории России гражданин не мог быть ограничен в своих правах только за намерение совершить правонарушение. Парадоксально выглядит ситуация, когда по закону нельзя привлечь человека к ответственности за намерение совершить убийство, но можно за то, что он имел намерение ругаться матом на футбольном матче», — заявили фанаты.

В конце заявления они делают вывод, что положения пункта 1 части 4 статьи 20.6 Закона о спорте не отвечают вытекающим из Конституции РФ требованиям определённости и недвусмысленности правовой нормы, что противоречит статьям 19, 34 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции РФ.

Практически одновременно с зенитовскими фанатами свое заявление опубликовали болельщики «Спартака». Они также объявили о бойкоте матчей своего клуба из-за FAN ID. «Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников! Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды!» — заявили фанаты «Спартака» в телеграм-канале «Фратрии».

FAN ID — паспорт болельщика, персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи. FAN ID ввели в России во время проведения Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через портал «Госуслуги», в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Подробнее о законе читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Balamut
Некоторые «болельщики» после получения Фан ID будут неприятно удивлены о уже полученных кредитах, совершенных административных преступлениях за курение в неположенном месте… Биометрия она такая, коварная…
orlovandrei1986
кому нужно ваше Fan ID ? продавайте по паспорту билеты -1 билет в 1 руки...
даже если личности нажрутся до состояния дров, то для прохода на трибуны им потребуется предъявить билет и паспорт - и номера там должны будут совпадать, а если "дрова" начнут беззаконить, то их личности будет установить "проще паренной репы", т.к. у них при себе будет паспорт...
Олег З
Молодцы! Полностью поддерживаю!!! Ни ногой на стадион пока там будут практиковать тесты, коды и айди, мне такой футбол не нужен!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний