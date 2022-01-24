«Нововведения являются репрессивными». Фанаты «Зенита» объяснили отказ от FAN ID с юридической точки зрения

Они отметили, что по действующему сейчас законодательству болельщика могут лишить права посещать матчи клуба, который он поддерживает, только на основании решения суда. Однако новые поправки ( п. 1 ч. 4 ст. 20.6 Закона о спорте ) позволяют чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи. Причём такой запрет фактически накладывается бессрочно. «Основания для отказа в выдаче «паспорта болельщика» сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно», — заявили фанаты.

Также болельщики указали на абсурдность того, что отказать в выдаче паспорта болельщика могут из-за информации о намерении гражданина совершить правонарушение. «Никогда ещё в современной истории России гражданин не мог быть ограничен в своих правах только за намерение совершить правонарушение. Парадоксально выглядит ситуация, когда по закону нельзя привлечь человека к ответственности за намерение совершить убийство, но можно за то, что он имел намерение ругаться матом на футбольном матче», — заявили фанаты.



В конце заявления они делают вывод, что положения пункта 1 части 4 статьи 20.6 Закона о спорте не отвечают вытекающим из Конституции РФ требованиям определённости и недвусмысленности правовой нормы, что противоречит статьям 19, 34 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции РФ.



Практически одновременно с зенитовскими фанатами свое заявление опубликовали болельщики «Спартака». Они также объявили о бойкоте матчей своего клуба из-за FAN ID. «Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников! Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды!» — заявили фанаты «Спартака» в телеграм-канале «Фратрии».

