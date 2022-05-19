Эрдоган заявил, что не намерен разрывать отношения с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отношения с Россией стратегическими и добавил, что не станет их разрывать. Об этом турецкий лидер рассказал 19 мая на встрече с представители молодежи в Анкаре.



«Мы получаем 50% объемов природного газа из России. Для нас это стратегический вопрос, и это стратегические отношения. Мы не можем их разорвать», — сказал он (цитата по ТАСС).



Также Эрдоган объяснил, что Турция ведет сбалансированную политику и не хочет рвать отношения ни с Украиной, ни с Россией из-за сложившейся ситуации.

