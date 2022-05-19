Эрдоган заявил, что не намерен разрывать отношения с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отношения с Россией стратегическими и добавил, что не станет их разрывать. Об этом турецкий лидер рассказал 19 мая на встрече с представители молодежи в Анкаре.
«Мы получаем 50% объемов природного газа из России. Для нас это стратегический вопрос, и это стратегические отношения. Мы не можем их разорвать», — сказал он (цитата по ТАСС).
Также Эрдоган объяснил, что Турция ведет сбалансированную политику и не хочет рвать отношения ни с Украиной, ни с Россией из-за сложившейся ситуации.
«Мы проводим сбалансированную политику в отношениях и с Россией, и с Украиной. У меня нет намерений разрывать связи ни с господином Путиным, ни с Зеленским», — заявил глава государства (цитата по ТАСС).
Турция, по его словам, намерена «продолжать проводить телефонную дипломатию с Путиным и Зеленским» по ситуации на Украине.
Также Эрдоган объяснил, почему Турция скажет «нет» вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, в странах Северной Европы есть террористические организации. 18 мая СМИ сообщили о блокировке Турцией начала переговоров по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.