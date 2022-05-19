    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    3 м/с, сев

    764мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.56eur66.61
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Эрдоган заявил, что не намерен разрывать отношения с Россией

    1147
    2 комментария

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отношения с Россией стратегическими и добавил, что не станет их разрывать. Об этом турецкий лидер рассказал 19 мая на встрече с представители молодежи в Анкаре.

    «Мы получаем 50% объемов природного газа из России. Для нас это стратегический вопрос, и это стратегические отношения. Мы не можем их разорвать», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Также Эрдоган объяснил, что Турция ведет сбалансированную политику и не хочет рвать отношения ни с Украиной, ни с Россией из-за сложившейся ситуации.

    «Мы проводим сбалансированную политику в отношениях и с Россией, и с Украиной. У меня нет намерений разрывать связи ни с господином Путиным, ни с Зеленским», — заявил глава государства (цитата по ТАСС).

    Турция, по его словам, намерена «продолжать проводить телефонную дипломатию с Путиным и Зеленским» по ситуации на Украине.

    Также Эрдоган объяснил, почему Турция скажет «нет» вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, в странах Северной Европы есть террористические организации. 18 мая СМИ сообщили о блокировке Турцией начала переговоров по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    VKuser49193372
    Он наш друг.
    X-кот
    умная и ласковая теляти двух маток сосет..
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close