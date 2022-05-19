«Гнездо террора». Эрдоган объяснил, почему Турция скажет «нет» вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 19 мая он сказал, выступая на встрече с турецкой молодежью в Анкаре.
«Мы скажем «нет» вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Швеция — настоящее гнездо террора», — сказал он (цитата по изданию Yeni Safak).
Также он объяснил, почему Турция откажет странам Северной Европы в членстве в НАТО.
«Мы не допустим, чтобы в НАТО были террористические организации. Эти страны являются домом для Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», — уточнил президент Турции (цитата по ТАСС).
Партнерство в НАТО стало одной из тем встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. 18 мая СМИ сообщили о блокировке Турцией начала переговоров по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.