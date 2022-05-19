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    «Гнездо террора». Эрдоган объяснил, почему Турция скажет «нет» вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

    2759
    10 комментариев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 19 мая он сказал, выступая на встрече с турецкой молодежью в Анкаре.

    «Мы скажем «нет» вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Швеция — настоящее гнездо террора», — сказал он (цитата по изданию Yeni Safak).

    Также он объяснил, почему Турция откажет странам Северной Европы в членстве в НАТО.

    «Мы не допустим, чтобы в НАТО были террористические организации. Эти страны являются домом для Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», — уточнил президент Турции (цитата по ТАСС).

    Партнерство в НАТО стало одной из тем встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. 18 мая СМИ сообщили о блокировке Турцией начала переговоров по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

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    Комментарии (10)

    Карабас Барабас
    Обычный торг на восточном базаре.
    Поторгуется и согласится.
    274873041
    Господи, эти несчастные курды прямо как шпала поперёк горла стоят у Турции (прямо, как у нашего правительства НАТО))
    07A
    Финляндия и Швеция привычно обтекают.
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