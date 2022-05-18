СМИ: Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 18 мая сообщает агентство DPA со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.
Накануне в НАТО планировалось обсуждение поданных послами Финляндии и Швеции заявок на вступление в альянс, что означало бы начало процесса приема в организацию. Однако переговоры не начались из-за позиции Анкары.
Турция дала ясно понять, что не может одобрить их начало в настоящий момент, отметили собеседники DPA.
17 мая заявки на вступление в НАТО подписали глава МИД Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Однако против такого расширения альянса выступила Турция, выставив несколько условий за свой голос в пользу принятия этих стран в НАТО.
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