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    СМИ: Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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    14 комментариев

    Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 18 мая сообщает агентство DPA со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.

    Накануне в НАТО планировалось обсуждение поданных послами Финляндии и Швеции заявок на вступление в альянс, что означало бы начало процесса приема в организацию. Однако переговоры не начались из-за позиции Анкары.

    Турция дала ясно понять, что не может одобрить их начало в настоящий момент, отметили собеседники DPA.

    17 мая заявки на вступление в НАТО подписали глава МИД Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Однако против такого расширения альянса выступила Турция, выставив несколько условий за свой голос в пользу принятия этих стран в НАТО.

    Прогнозы экспертов о том, как возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на расклад сил в Балтийском регионе, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии (14)

    Malyshev73
    не ну теперь санкции отменят в РФ и заживем
    Dud
    Не продастся за f-35?????? Куплю 10 кг. помидор!!!
    Iamthebeast
    Да договорятся,думаю
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