«Надеюсь, почта дойдет». Глава МИД Финляндии подписал заявку на членство в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку на вступление страны в НАТО, она будет отправлена в штаб-квартиру альянса. Об этом 17 мая сообщает Yle.
«Вот, готово письмо в Брюссель, надеюсь, почта дойдет», — цитирует издание Хаависто.
17 мая свою заявку подписала глава МИД Швеции Анн Линде. По ее словам, обе страны совместно подадут заявки в среду, 18 мая.
О том, как возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на расклад сил в Балтийском регионе, «Фонтанке» ранее рассказали эксперты.