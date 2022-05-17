«Надеюсь, почта дойдет». Глава МИД Финляндии подписал заявку на членство в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку на вступление страны в НАТО, она будет отправлена в штаб-квартиру альянса. Об этом 17 мая сообщает Yle.



«Вот, готово письмо в Брюссель, надеюсь, почта дойдет», — цитирует издание Хаависто.



17 мая свою заявку подписала глава МИД Швеции Анн Линде. По ее словам, обе страны совместно подадут заявки в среду, 18 мая.

