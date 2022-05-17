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    «Надеюсь, почта дойдет». Глава МИД Финляндии подписал заявку на членство в НАТО

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    14 комментариев

    Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку на вступление страны в НАТО, она будет отправлена в штаб-квартиру альянса. Об этом 17 мая сообщает Yle.

    «Вот, готово письмо в Брюссель, надеюсь, почта дойдет», — цитирует издание Хаависто.

    17 мая свою заявку подписала глава МИД Швеции Анн Линде. По ее словам, обе страны совместно подадут заявки в среду, 18 мая.

    О том, как возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на расклад сил в Балтийском регионе, «Фонтанке» ранее рассказали эксперты.

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    Комментарии (14)

    Dmitry Antonov
    Через Госуслуги надо подавать, тогда заявка точно дойдет и не потеряется.
    Avs7153
    Когда прошение было прочитано и закрестовано, то у всех словно отлегло от сердца. Запаковали бумагу в конверт, запечатали и сдали на почту.
    - Ишь, поплелась! - говорили старики, следя за тройкой, уносившей их просьбу в неведомую даль, - теперь, атаманы-молодцы, терпеть нам не долго!
    И действительно, в городе вновь сделалось тихо: глуповцы никаких новых бунтов не предпринимали, а сидели на завалинках и ждали. Когда же приезжие спрашивали: как дела? - то отвечали:
    - Теперь наше дело верное! теперича мы, братец мой, бумагу подали!
    (С) М. Е. Салтыков-Щедрин
    Денеб
    Ну вот и всё.... не вернётся больше в "родную гавань"......по воле сумасшедшего "собирателя земель".....
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