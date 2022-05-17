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    Bloomberg выяснил, что требует Турция за согласие принять Финляндию и Швецию в НАТО

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    7 комментариев

    Турция выставила несколько условий за свой голос в пользу принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 17 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкие высокопоставленные источники.

    По данным агентства, Анкара якобы поставила условиями снятие санкций за закупку российских ЗРК С-400, возвращение в программу подготовки пилотов F-35 и отмену ограничений на поставки оружия. Также требуется публичное порицание двумя странами курдских формирований и признание Рабочей партии Курдистана террористической организацией.

    Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не может поддержать вступление в НАТО тех стран, которые ввели против неё санкции.

    «Даже в их (Швеции и Финляндии. — Прим. ред.) парламентах есть сторонники терроризма. Приедут ли они нас уговаривать? Пусть не утруждают себя», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

    Говоря о поддержке террористов, Эрдоган имел в виду членов запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана, которые, по его словам, находят убежище в скандинавских странах.

    Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку на вступление страны в НАТО, она будет отправлена в штаб-квартиру альянса. Также свою заявку подписала глава МИД Швеции Анн Линде.

    О том, как возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на расклад сил в Балтийском регионе, «Фонтанке» ранее рассказали эксперты.

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    Комментарии (7)

    Vasya11
    "Говоря о поддержке террористов, Эрдоган имел в виду членов запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана, которые, по его словам, находят убежище в скандинавских странах"©.
    ___________________
    Лично с собратьями (чечены, ингуши, дагестанцы, осетины) пересекался в Скандинавии. Начиная от Финляндии, и заканчивая Данией. И все они в один клик отзываются о курдах как о хитрых, русских цыганях.
    В лицо при встрече улыбаются, и затевают любезные темы о братстве и взаимопомощи. Стоит только внезначай отвернуться, так сразу, либо что-то пропадёт из личных вещей, либо наоборот, что-нить подкинут, и тут же сразу вызывают полицию.
    Лично не встречался с курдами. Возможно и были контакты в толпе, в городах. Но ничего у меня не пропадало и полиция не задерживала.
    Может просто (мистер случайность) везло.

    Но, по многочисленным отзывам собратьев, полностью поддерживаю в данном отношении Эрдогана к курдам.
    Хотя турки тоже не лыком шиты.
    Я не националист!!! А практикант наученный жизнью!!!
    hal9000
    Условия какие то милитаристские..как будто у пацана батя отнял рогатку за то что он по окнам стрелял..тот обиделся мусор не выносит и в школу не пошел..матери грит мол когда батя отдаст рогатку тогда пойду в школу и мусор вынесу..
    VKuser279092
    Кто бывал в разных там Эмиратах, и прочих странах со сходным менталитетом, знают - 30% у местных сторговываются сразу, дальше искусство торга. 50% достижимы для продвинутых дилетантов. Профессионалы могут получить почти даром под хорошие посулы.
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