Bloomberg выяснил, что требует Турция за согласие принять Финляндию и Швецию в НАТО

Турция выставила несколько условий за свой голос в пользу принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 17 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкие высокопоставленные источники.

По данным агентства, Анкара якобы поставила условиями снятие санкций за закупку российских ЗРК С-400, возвращение в программу подготовки пилотов F-35 и отмену ограничений на поставки оружия. Также требуется публичное порицание двумя странами курдских формирований и признание Рабочей партии Курдистана террористической организацией.



Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не может поддержать вступление в НАТО тех стран, которые ввели против неё санкции.

«Даже в их (Швеции и Финляндии. — Прим. ред.) парламентах есть сторонники терроризма. Приедут ли они нас уговаривать? Пусть не утруждают себя», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Говоря о поддержке террористов, Эрдоган имел в виду членов запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана, которые, по его словам, находят убежище в скандинавских странах.

