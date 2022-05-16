«Пусть не обижаются». Эрдоган заявил, что Турция не согласится на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция не может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 16 мая на брифинге заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.



«Мы не можем сказать «да» (присоединению Финляндии и Швеции. — Прим. ред.). Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Также Эрдоган добавил, что Турция не может выступать за присоединение к НАТО тех стран, которые ввели против неё санкции. Президент подчеркнул, что делегациям из Финляндии и Швеции «не стоит утруждать себя» поездкой в Турцию, чтобы убедить Анкару изменить свою позицию.

