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    «Пусть не обижаются». Эрдоган заявил, что Турция не согласится на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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    13 комментариев

    Турция не может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 16 мая на брифинге заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Мы не можем сказать «да» (присоединению Финляндии и Швеции. — Прим. ред.). Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    Также Эрдоган добавил, что Турция не может выступать за присоединение к НАТО тех стран, которые ввели против неё санкции. Президент подчеркнул, что делегациям из Финляндии и Швеции «не стоит утруждать себя» поездкой в Турцию, чтобы убедить Анкару изменить свою позицию.

    «Даже в их (Швеции и Финляндии. — Прим. ред.) парламентах есть сторонники терроризма. Приедут ли они нас уговаривать? Пусть не утруждают себя», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

    Говоря о поддержке террористов, Эрдоган имеет в виду членов запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана, которые, по его словам, находят убежище в скандинавских странах. Эта проблема уже озвучивалась турецким лидером ранее, когда он комментировал процесс возможного принятия в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.

    Согласно десятой статье Североатлантического договора, для принятия новых членов в НАТО необходимо согласие всех стран — участниц альянса.

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    Комментарии (13)

    Magdalina
    А мне нравятся, его высказывания.
    Надеюсь, не сдуется.
    Z O V
    Не срослось.
    Дядя Бо
    Очередная попытка, усидеть на двух стульях.
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