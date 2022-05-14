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    Глава МИД Финляндии надеется, что обстановка на границе с Россией останется мирной

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    16 комментариев

    Финляндия надеется на сохранение спокойной обстановки на границе с Россией. Об этом 14 мая заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.

    «На границе обстановка мирная, и она должна остаться таковой и дальше», — сказал Хаависто журналистам в Брюсселе, куда он прибыл на встречу глав МИД НАТО (цитата по «Интерфаксу»).

    По словам дипломата, Финляндия не собирается «просить у России разрешения» вступить в альянс, однако намерена поддерживать контакты с Москвой.

    Как пишет Yle, Хаависто призвал не откладывать переговоры о присоединении к НАТО без необходимости. В частности, он имеет в виду заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который негативно высказался о возможном принятии в альянс новых членов в связи с тем, что Финляндия и Швеция становятся убежищем для членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

    «Хаависто считает, что с Турцией будет найдено решение, которое позволит Финляндии и Швеции присоединиться к военному союзу», — отмечает издание.

    В субботу вопрос возможного вступления Финляндии в НАТО президент этой страны Саули Ниинистё обсудил с российским лидером Владимиром Путиным. По данным канцелярии Ниинистё, он сообщил, что решение о подаче заявки будет принято «в ближайшие дни». Путин же назвал ошибкой отказ Хельсинки от нейтралитета.

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    Комментарии (16)

    своих не бросаем
    в принципе, чтоб уж точно скопировать, осталось открыть второй фронт.
    Денеб
    Молодцы! Обезопасили себя от неадеквата, который вдруг может вспомнить, что Финляндия входила в Российскую империю и захочет вернуть её в "родную гавань"....
    X-кот
    небезосновательно. наших вояк там уже не густо, перебрались на юг.
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