Глава МИД Финляндии надеется, что обстановка на границе с Россией останется мирной

Финляндия надеется на сохранение спокойной обстановки на границе с Россией. Об этом 14 мая заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.



«На границе обстановка мирная, и она должна остаться таковой и дальше», — сказал Хаависто журналистам в Брюсселе, куда он прибыл на встречу глав МИД НАТО (цитата по «Интерфаксу»).



По словам дипломата, Финляндия не собирается «просить у России разрешения» вступить в альянс, однако намерена поддерживать контакты с Москвой.



Как пишет Yle, Хаависто призвал не откладывать переговоры о присоединении к НАТО без необходимости. В частности, он имеет в виду заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который негативно высказался о возможном принятии в альянс новых членов в связи с тем, что Финляндия и Швеция становятся убежищем для членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

