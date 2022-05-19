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    Госсекретарь США и глава МИД Турции встретились, чтобы обсудить НАТО

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    1 комментарий

    Партнерство в НАТО стало одной из тем встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Госдепа США.

    В ходе встречи обсуждались «пути и конкретные шаги» по целому ряду вопросов. Речь, в частности, шла о сотрудничестве в вопросах борьбы с терроризмом, энергетической и продовольственной безопасности, борьбы с изменением климата и активизации торговых связей. Конечно, не обошлось без вопроса о расширении НАТО.

    Напомним, что 18 мая СМИ сообщили о блокировки Турцией начала переговоров по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

    Накануне стало известно о том, что требует Турция в обмен на согласие принять Финляндию и Швецию в НАТО.

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    Комментарии (1)

    Piter Russo
    То есть обсуждали все условия Эрдогана по приему финнов и шведов в нато. Торг идёт)
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