Госсекретарь США и глава МИД Турции встретились, чтобы обсудить НАТО

Партнерство в НАТО стало одной из тем встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Госдепа США.



В ходе встречи обсуждались «пути и конкретные шаги» по целому ряду вопросов. Речь, в частности, шла о сотрудничестве в вопросах борьбы с терроризмом, энергетической и продовольственной безопасности, борьбы с изменением климата и активизации торговых связей. Конечно, не обошлось без вопроса о расширении НАТО.

