Михаил Ковальчук — про «липовую» зеленую энергетику, природоподобные реакторы и цифровой ГУЛАГ

Один из самых влиятельных людей страны прочитал молодежи лекцию про экологичное будущее, на пороге которого находится Россия, и объяснил, почему коллективному Западу оно не светит.



Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук во время просветительского марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание», 17 мая выступил перед студентами в Петербурге. Он устроил экскурс в страшное прошлое, где Америка хотела уничтожить СССР ядерным оружием, нарисовал прекрасное экологичное будущее, основанное на атомных электростанциях, которые если не будут отдавать природе долги человечества, то хотя бы не сделают хуже. Но сначала нужно справиться с новыми вызовами в настоящем: ядерный зонтик от вирусов не защитит.



«Здравствуйте, дети! Было написано, что вы школьники, а вы по большей части студенты, я так понимаю, да? — начал 75-летний Ковальчук. — С одной стороны, это лекция, с другой — это некий более важный разговор. Мы живем в очень сложное время и очень интересное. <...> Ведь сегодня, что происходит? Мир, в котором я родился и жили мы с вами, он был нарисован нашей страной совместно с тогдашними партнерами на Ялтинско-Потсдамской конференции. Как только развалился Советский Союз в 1991 году по факту (наша с вами страна так тогда называлась), рухнула эта система. <...> Одна часть ее отвалилась — Советский Союз. Вторая часть, оставшаяся — грубо говоря, коллективный Запад в виде США, — они остались колоссом на глиняной одной ноге. Было очевидно, как долго это может продолжиться. Ровно до тех пор, пока не появился такой выдающийся человек, как наш президент, который все глубоко понимал и знал. И который шаг за шагом в течение последних двух десятилетий страну из пепла возродил и создал базу для того, чтобы снова начать рисовать картину нового мира. И это сегодня и происходит».



Подбираясь к предмету разговора, Ковальчук отметил, что ничего не имеет против экономистов и юристов, но люди, которые руководят этими сферами, по его мнению, «должны базироваться на реальном деле, на реальном глубоком знании, на людях, которые имеют контент глубокий, потому что все остальное есть обрамление контента». Вероятно, под модным словом «контент» имелось в виду содержание. Именно о нем член набсовета Российского общества «Знание» и решил поговорить с молодежью.



От ядерных бомб до вирусов



Лекция началась с исторического экскурса. 1945 год. Советский Союз с самой большой и продвинутой армией в мире был хозяином земли, рисовал карты, пока 6 и 8 августа того же года американцы варварски не сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

«Если бы наша власть и часть очень небольшая научного сообщества в тяжелейшие годы войны, в 1940-х годах, конкретно в 1942–1943-м, не приняли решение заниматься чем-то непонятным — ядерной физикой, не выбрали стратегический приоритет, то мы бы с вами перестали существовать. Потому что по американским планам уже в начале 1950-х годов они должны были нанести ядерные удары по основным городам Советского Союза и практически нас уничтожить», — подчеркнул Ковальчук. Однако 26 августа 1949 года СССР взорвал первую атомную бомбу, затем водородную и вынудил американцев с ним договариваться.



Эта история о правильно расставленных приоритетах, которые определяют дальнейшее развитие цивилизации. Из той бомбы получились первая атомная электростанция, атомная подлодка, атомный ледокол, человек в космосе и другие достижения. «Вы не задумываетесь, держа в руках гаджет; а методы математические, вычислительная математика, а потом полупроводники возникли потому, что нам надо было рассчитывать траектории нейтронных потоков в ядерном котле, в реакторе», — заключил Ковальчук.

Несколько раз он повторил мысль: «Мы живы только потому, что наши предки создали атомное оружие» и средства его доставки, но в современном мире появились новые вызовы, которые требуют расстановки новых стратегических приоритетов.



«Зонтик ядерный нас сегодня охраняет, но параллельно произошло окружение нашей страны биологическими лабораториями. Сегодня всплеск в медицине почему? Потому что нас убить стало значительно проще биологическим путем. Не надо бросать бомбы, делать подводные лодки. Вирусы. Нас окружили по всей границе, и завтра может начаться очередная эпидемия непонятно какая. Вызовы совсем другие», — объяснял глава Курчатовского института.

«Колонизируем мир строительством атомных станций»

Но все же основная часть выступления касалась энергетического кризиса и способов выхода из него. Его в Курчатовском институте видят не в переходе к альтернативной энергетике, а в развитии атомной и создании природоподобных технологий. Лектор стал один за другим развенчивать мифы о спасительных солнечных батареях и ветряках, которые продвигаются теми, кто хочет нас «задавить» и «получить доступ к нашим ресурсам».



Во-первых, цифровизация, о которой все кричат, — это не более чем разделение мира на богатых и бедных, считает Ковальчук. Неограниченный доступ к энергии смогут себе позволить энергетически богатые страны, такие, конечно, как Россия, и те, которые смогут купить эту энергию. Остальные оказываются за бортом цивилизации.



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Во-вторых, возобновляемые источники энергии, по мнению главы Курчатовского института, — это «липа». Вернее, России нужно ими пользоваться, чтобы решать локальные проблемы энергообеспечения отдельных регионов, но для глобальных этого недостаточно. К тому же в случае с ВИЭ затраты на получение энергии превышают генерацию, оборудование надо менять раз в несколько лет и утилизировать. На помощь приходят атомные электростанции, с оговоркой: если решить проблему необходимости захоранивать отработанное топливо. Однако на Западе этот вариант был отметен сразу, обращает внимание спикер.

«Продвигая климатическую повестку, они исключили на первом этапе атомную энергетику — из экологичных технологий. Почему? Потому что почти 80% станций мира строила наша с вами страна. Мы просто, можно сказать, колонизируем мир строительством атомных станций, им там не осталось места», — с гордостью говорит он.



«Но если три месяца назад только ленивый не кричал про климат, про невозможность использования углеводородов, сегодня никто не вспоминает про климатическую повестку, — продолжает Ковальчук. — Она исчезла, потому что у них не до жиру, быть бы живу. Вон поляки... у них почти 80% генерации — уголь. Это самая вредная вещь. Мы углем почти не топим, а они топят углем. А сейчас, сокращая использование наших газа и нефти, вся Европа фактически переходит на уголь».

Про будущее

В итоге перед нами выбор: либо продолжить жить по-старому — в условиях нарастающего энергетического кризиса бороться за ресурсы, либо что-то придумать. Россия решила пойти по пути создания принципиально новых природоподобных технологий, которые «будут воспроизводить системы и процессы живой природы и вернут наши технологии, неправильно созданные, в естественный природный ресурсооборот». Об этом в 2015 году говорил президент Владимир Путин на 70-й сессии Генассамблеи ООН. По поручению главы государства Курчатовский институт подготовил стратегию развития природоподобных технологий, которая скоро будет объявлена в виде президентской инициативы, анонсировал президент Курчатовского института.



Институт работает над разработкой природоподобной технологии, которая позволит после замкнутого цикла возвращать в природу ровно столько активности, сколько взяли.

«Сейчас мы делаем специальный реактор-мусорщик, который будет все дожигать, и у нас получается замкнутый цикл. На тысячи лет нам будет хватать топлива для ядерных станций, и мы будем возвращать в природу ровно столько активности, сколько мы из нее взяли. Это эпохальная вещь. Правдоподобная ядерная технология с замкнутым топливным циклом. Мы с Росатомом под научным руководством Курчатовского института реализуем семимильными шагами этот проект», — заявил Ковальчук.



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Как не стать рабом из цифрового ГУЛАГа

В финале лекции Ковальчука насмешил вопрос об опасностях использования искусственного интеллекта, и он попросил разрешения ответить грубо: «Если вы идиот, то искусственный интеллект вас победит. Более того, он вас уже победил».



Интернет, по мнению президента института, — это цифровой ГУЛАГ, в который попадают «лишние люди» цивилизации, которым лень думать. Они там живут и комфортно себя чувствуют. Правильно, по его мнению, пользоваться Интернетом, расширяя свои возможности, а если человек живет в Сети — «всего ему доброго, он никому неинтересен». Таким же эффектом, по его мнению, обладают навигационные системы GPS и ГЛОНАСС.



«Я пользуюсь для подправки, но никогда не еду по этому указателю. Почему? Как только вы включили навигацию, вы выключили голову. А когда вы ее выключили, вам ее включить назад не хочется — лень», — сказал ученый. Он призвал студентов все время иметь в голове ручное управление, чтобы не стать рабами гаджетов.

Слушала и конспектировала Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

