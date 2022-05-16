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    Не легче на разворотах. Конечные остановки в Петербурге перестали вмещать все автобусы

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    9 комментариев

    Смольный готовится расширять существующие разворотные площадки для автобусов и строит новые. Без этого с началом транспортной реформы на всех просто не хватает места.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    «Я думал, на Счастливой ад, но нет, на Звездной вообще…» — это из разговоров во внутреннем чате водителей «Пассажиравтотранса». «25 минут круги по станции, чтобы место найти, — развивают там тему. — Я пока не встану, не пойду к диспетчеру, пусть хоть минус 100 [минут отставания от графика]».

    Речь идет о разворотных площадках, куда приезжают автобусы, водители отмечаются у диспетчера, обедают, отдыхают. Судя по тому, что рассказали они «Фонтанке», проблема обострилась с апреля, когда на улицы выехали 864 новых больших автобуса. Это был первый этап введения так называемой новой модели транспортного обслуживания, второй — уже через 2 недели, это еще под 700 автобусов. 15 июля — последняя порция в 1244 машины. Так что главное — еще впереди.

    По словам водителей, на той же Счастливой улице появились дополнительные автобусы. «Площадка явно не рассчитана на такое количество транспорта, — говорят они. — Затруднён проезд по улице, некоторые автобусы вынуждены разворачиваться на пр. Народного ополчения, чтобы хотя бы на газон высадить пассажиров». Чтобы заехать или выехать с площадки, водителям надо проявлять чудеса лавирования или тратить названные 25 минут. Как вариант — автобусы паркуют на окрестных проездах, быстро делают свои дела на станции и трогаются. В качестве подтверждения прислали несколько фото и видео.

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    Читательница «Фонтанки»


    «Фонтанка» съездила и проверила, как это все выглядело днем 16 мая. Автобусы действительно выстроены так, что с купленными правами тут не поездишь.

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    На пресловутой Звездной конфигурация со стороны выглядит даже посложнее, да и маршрутов там побольше.

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    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»


    По словам водителей, время от времени автобусы неизбежно притираются, в последний раз такое случилось на Звездной аккурат в пятницу, «подбили» автобус ПАТ из Колпинского парка. Источник в транспортном блоке говорит, что таких ДТП на отстойно-разворотных площадках произошло несколько, однако официально зарегистрировано одно — 30 апреля на 248-м маршруте у «МЕГА-Дыбенко».

    Напомним, большими автобусами по Петербургу возит не только городской «Пассажиравтотранс». С апреля заработали первые контракты коммерческих перевозчиков. Их четверо — «Такси», «Вест-Сервис», «Третий парк» и «Домтрансавто». Контракты заключены по брутто-форме: от перевозчика требуется только педантично выполнять транспортную работу, а есть пассажиры или нет, платят они за проезд или нет — это забота городских властей, которые забирают в бюджет всю выручку, а подрядчику платят по факту выполнения рейсов. Штрафы за задержки или срывы этих рейсов серьезные, поэтому вряд ли какой-то водитель из коммерческой компании написал бы: «Не пойду к диспетчеру, пока не встану».

    Часть маршрутов изменилась, часть сохранилась, часть — с буквой «К» — была отменена. Но теперь там, где раньше «Пассажиравтотранс» благополучно отстаивался в одиночестве и куда не заезжали постоять пазики частников, начался «Вавилон». И ни у одного перевозчика нет преимущественного права на пользование площадками — они находятся в управлении СПб ГКУ «Организатор перевозок».

    Там признают что, к сожалению, «есть конечные станции, где количество одновременно находящегося подвижного состава превышает максимальную пропускную способность площадки». «Маршруты, работающие по контрактам, находятся на диспетчеризации транспортных компаний. Учреждение проводит мониторинг работы перевозчика и согласовывает объездные трассы (например, на время ремонтных работ на улицах и т.п.). Однако мы предоставляем возможность водителям пользоваться диспетчерскими станциями для посещения бытовых комнат, обеденного и междурейсового отдыха, — пояснили в пресс-службе. — По возможности, если на обоих концах маршрута имеются отстойно-разворотные площадки с диспетчерскими станциями, мы перераспределяем размещение подвижного состава (переносим время отдыха водителя с одной конечной станции на другую, менее загруженную)».

    При открытии новых маршрутов, а также при изменении существующих, учитывается в том числе и вместимость площадок на конечных станциях, «Организатор перевозок» разрабатывает и утверждает схемы размещения автобусов. «Если площадка совместного использования (автобусы и троллейбусы), то учитывается особенность электротранспорта — ведь троллейбусы могут передвигаться только под контактной сетью, — говорят в учреждении. — Перевозчики доводят информацию о расстановке автобусов до водителей. К сожалению, не все водители соблюдают эту схему. Особенно в случаях, когда после задержек в пробках на конечную станцию прибывает сразу большое количество транспорта».

    Часть конечных станций была расширена накануне запуска новой модели. В частности, увеличилась площадка для стоянки автобусов у метро «Старая Деревня» и у Ладожского вокзала. В этом году планируется расширение у Кировского завода, на Хасанской улице и улице Дыбенко.

    Кроме того, открываются и новые площадки. С 1 апреля стала принимать автобусы стоянка на Московском шоссе, 33. На первом этапе туда перевели автобусный маршрут № 36. На втором и третьем этапах будут заведены ещё несколько существующих и новых маршрутов.

    Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (9)

    274468422
    С переводом в брутто-форму оказания услуг самые первые автобусы по рпсписанию начала движения не начинают движение в соответствии с расписанием. Жалобы в СПб ГКУ "Организатор перевозок" +7 812 576 5555 ничего не решает, как перестали ездить с начала апреля самые первые маршруты, так и не ездять...
    Да здравствует транспортная реформа Бег...а!!! Ура, товарищи!!!
    267288717
    А что хорошего, если автобусы значительную часть времени проводят на конечных? Они практически всё время должны проводить на маршруте. Водителю нужен отдых? Отлично! Значит нужно пересаживать водителей с одного автобуса на другой - пока он отдыхает, за руль сел другой, а он сам через час сменил водителя на другой машине. Тогда и смысла не будет расширять площадки - на эти деньги я бы бытовые условия для водителей улучшил.
    X-кот
    Многолетний отбор руководителей не по принципу компетенции, а по принципу лояльности - и вот ВЕЗДЕ, в любой отрасли ,наблюдается абсолютный и полный трындец.. даже в таком элементарном вопросе - традиционный для современного госменеджмента "нежданчик".. такое в конце совка даже помыслить было невозможно
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