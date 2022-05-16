Не легче на разворотах. Конечные остановки в Петербурге перестали вмещать все автобусы

Смольный готовится расширять существующие разворотные площадки для автобусов и строит новые. Без этого с началом транспортной реформы на всех просто не хватает места.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Я думал, на Счастливой ад, но нет, на Звездной вообще…» — это из разговоров во внутреннем чате водителей «Пассажиравтотранса». «25 минут круги по станции, чтобы место найти, — развивают там тему. — Я пока не встану, не пойду к диспетчеру, пусть хоть минус 100 [минут отставания от графика]».



Речь идет о разворотных площадках, куда приезжают автобусы, водители отмечаются у диспетчера, обедают, отдыхают. Судя по тому, что рассказали они «Фонтанке», проблема обострилась с апреля, когда на улицы выехали 864 новых больших автобуса. Это был первый этап введения так называемой новой модели транспортного обслуживания, второй — уже через 2 недели, это еще под 700 автобусов. 15 июля — последняя порция в 1244 машины. Так что главное — еще впереди.



По словам водителей, на той же Счастливой улице появились дополнительные автобусы. «Площадка явно не рассчитана на такое количество транспорта, — говорят они. — Затруднён проезд по улице, некоторые автобусы вынуждены разворачиваться на пр. Народного ополчения, чтобы хотя бы на газон высадить пассажиров». Чтобы заехать или выехать с площадки, водителям надо проявлять чудеса лавирования или тратить названные 25 минут. Как вариант — автобусы паркуют на окрестных проездах, быстро делают свои дела на станции и трогаются. В качестве подтверждения прислали несколько фото и видео.



Фото: Чмитательница «Фонтанки» Фото: Читательница «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Читательница «Фонтанки»



«Фонтанка» съездила и проверила, как это все выглядело днем 16 мая. Автобусы действительно выстроены так, что с купленными правами тут не поездишь.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На пресловутой Звездной конфигурация со стороны выглядит даже посложнее, да и маршрутов там побольше.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»



По словам водителей, время от времени автобусы неизбежно притираются, в последний раз такое случилось на Звездной аккурат в пятницу, «подбили» автобус ПАТ из Колпинского парка. Источник в транспортном блоке говорит, что таких ДТП на отстойно-разворотных площадках произошло несколько, однако официально зарегистрировано одно — 30 апреля на 248-м маршруте у «МЕГА-Дыбенко».



Напомним, большими автобусами по Петербургу возит не только городской «Пассажиравтотранс». С апреля заработали первые контракты коммерческих перевозчиков. Их четверо — «Такси», «Вест-Сервис», «Третий парк» и «Домтрансавто». Контракты заключены по брутто-форме: от перевозчика требуется только педантично выполнять транспортную работу, а есть пассажиры или нет, платят они за проезд или нет — это забота городских властей, которые забирают в бюджет всю выручку, а подрядчику платят по факту выполнения рейсов. Штрафы за задержки или срывы этих рейсов серьезные, поэтому вряд ли какой-то водитель из коммерческой компании написал бы: «Не пойду к диспетчеру, пока не встану».



Часть маршрутов изменилась, часть сохранилась, часть — с буквой «К» — была отменена. Но теперь там, где раньше «Пассажиравтотранс» благополучно отстаивался в одиночестве и куда не заезжали постоять пазики частников, начался «Вавилон». И ни у одного перевозчика нет преимущественного права на пользование площадками — они находятся в управлении СПб ГКУ «Организатор перевозок».



Там признают что, к сожалению, «есть конечные станции, где количество одновременно находящегося подвижного состава превышает максимальную пропускную способность площадки». «Маршруты, работающие по контрактам, находятся на диспетчеризации транспортных компаний. Учреждение проводит мониторинг работы перевозчика и согласовывает объездные трассы (например, на время ремонтных работ на улицах и т.п.). Однако мы предоставляем возможность водителям пользоваться диспетчерскими станциями для посещения бытовых комнат, обеденного и междурейсового отдыха, — пояснили в пресс-службе. — По возможности, если на обоих концах маршрута имеются отстойно-разворотные площадки с диспетчерскими станциями, мы перераспределяем размещение подвижного состава (переносим время отдыха водителя с одной конечной станции на другую, менее загруженную)».



При открытии новых маршрутов, а также при изменении существующих, учитывается в том числе и вместимость площадок на конечных станциях, «Организатор перевозок» разрабатывает и утверждает схемы размещения автобусов. «Если площадка совместного использования (автобусы и троллейбусы), то учитывается особенность электротранспорта — ведь троллейбусы могут передвигаться только под контактной сетью, — говорят в учреждении. — Перевозчики доводят информацию о расстановке автобусов до водителей. К сожалению, не все водители соблюдают эту схему. Особенно в случаях, когда после задержек в пробках на конечную станцию прибывает сразу большое количество транспорта».



Часть конечных станций была расширена накануне запуска новой модели. В частности, увеличилась площадка для стоянки автобусов у метро «Старая Деревня» и у Ладожского вокзала. В этом году планируется расширение у Кировского завода, на Хасанской улице и улице Дыбенко.

Кроме того, открываются и новые площадки. С 1 апреля стала принимать автобусы стоянка на Московском шоссе, 33. На первом этапе туда перевели автобусный маршрут № 36. На втором и третьем этапах будут заведены ещё несколько существующих и новых маршрутов.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»