Москва, сиквел. Генпрокуратура изъяла у опального Дмитрия Михальченко новые активы

Хамовнический суд Москвы удовлетворил новый иск Генпрокуратуры РФ к арестованному за хищения при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево петербургскому бизнесмену Дмитрию Михальченко, экс-гендиректору холдинговой компании «Форум». «Фонтанка» о том, про сколько это в рублях и про что это.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В частности, как пишет «Ъ», суд конфисковал 100% долей в уставном капитале «Единого миграционного» и «Единого медицинского» центров, а также 460,4 млн рублей, размещенных на банковских счетах ООО «Центрфинанс», одной из ключевых структур «Форума». По информации «Фонтанки», общая сумма изъятого составила почти 4 млрд рублей. Получается, решение Хамовнического суда — своего рода сиквел предыдущего громкого судебного процесса.

Так, по версии ведомства, в период с 2008 по 2014 годы ФГУП «Атэкс» ФСО России заключило не менее 23 госконтрактов с компаниями, бенефициаром которых являлся ныне ликвидированный холдинг «Форум»: «Балтстроем», «Стройкомплектом», «Стройфасадом». По этим контрактам, предполагающим выполнение строительно-реставрационных работ в президентских и правительственных объектах (Горки-9, Ново-Огарево, Бочаров ручей и т.д.), структуры «Форума» получили не менее 33 млрд рублей. Эта цифра как раз и была указана в первом иске Генпрокуратуры к Михальченко и ООО «Феникс», когда ведомство требовало обратить в доход государства порт Бронка.

Тот процесс 2021 года «Фонтанка» освещала неоднократно. Как итог — Никулинский суд Москвы постановил удовлетворить требования Генпрокуратуры в полном объеме. Последующая апелляция в Мосгорсуде к успеху не привела, после чего порт плавно пришвартовался к «Ростеху». Теперь — новое решение суда, где, правда, фигурируют «старые» компании, неоднократно называемые по «делу порта» — ООО «Центрфинанс» и принадлежащие ему «Единый медицинский центр» и «Единый миграционный центр». Это известные в Петербурге структуры, активно действовавшие в период пандемии. Так, ранее «Фонтанка» писала о том, что «Единый медицинский центр» в разгар второй волны коронакризиса прививал петербуржцев однокомпонентной вакциной, а «Единому миграционному центру» из-за наплыва посетителей приходилось переходить на усиленный режим. Официальный представитель обоих активов, холдинг «Бронка Групп», в ответ на запрос «Фонтанки» ограничился комментарием, что «в настоящий момент наши юристы ждут получения мотивированного решения Хамовнического суда и готовят правовые позиции», а для самого холдинга «безусловным приоритетом является сохранение рабочих мест для десятков сотрудников «Единого медицинского центра» и «Единого миграционного центра», которые каждый день выполняют свою работу в интересах петербуржцев и приезжих».

На возможную подачу апелляции у ответчиков будет месяц.