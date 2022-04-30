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    «Обязательно вдарим». Как российское ТВ всю неделю готовило нас к ядерной войне

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    Всю последнюю неделю апреля, «светлую седмицу» по православным канонам, на российском ТВ эксперты говорили о ядерной войне. Высказывания на эту тему с самых верхов указали направление развития телевизионной риторики. В эфирах считали, за сколько российские ракеты долетят до Парижа, Лондона и Берлина, рассуждали о мощи отечественного вооружения и обсуждали третью мировую.

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    Неделя началась с большого интервью Сергея Лаврова на Первом канале, в аналитической передаче «Большая игра», 25 апреля. В нем Лавров долго рассказывал, как упорно российское правительство добивалось подтверждения заявления Горбачёва и Рейгана от 1987 года, что в ядерной войне не может быть победителей, и как, наконец, правительство Байдена его подтвердило. Но затем оказалось, что угроза ядерной войны при этом почему-то никуда не делась, а напротив, усугубилась.

    «Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал Сергей Лавров.

    Эта фраза официального лица государства, произнесенная на главном канале — трансляторе государственных настроений и планов, — как будто стала спусковым крючком для российских государственных телеканалов.

    На следующий день в эфире передачи Соловьева на «России 1» 26 апреля главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что Россия скорее применит ядерное оружие, чем проиграет Украине, «зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича».

    «Самое невероятное — что в конце концов все это закончится ядерным ударом — мне представляется все же более вероятным, чем такое [проигрыш Украине] развитие событий», — сказала Симоньян.

    «Ну, мы-то в рай, а они просто сдохнут», — ответил на это ведущий передачи Соловьев известной цитатой.

    28 апреля в эфире передачи «60 минут» на «России 1» была продемонстрирована схема потенциального поражения европейских столиц российскими ракетами. Инфографика под названием «Время полета ракет РС-28 «Сармат» до столиц стран, дающих Украине больше всего вооружения», демонстрировала расчетное время полета смертоносного вооружения: от Калининграда до Парижа 200 секунд, до Лондона 202 секунды, Берлин 106 секунд.

    «В чем проблема? Одна ракета «Сармат» — были Британские острова и нету их», — заявил в эфире депутат Госдумы от фракции ЛДПР Алексей Журавлёв.

    На смертоносную тему медиадеятели стали высказываться и в соцсетях. Рано утром 28 апреля в телеграмм-канале Симоньян появилась запись, комментирующая срабатывание ПВО в Белгороде.

    «Вы какой нам оставляете выбор, идиоты? Полное уничтожение оставшейся Украины? Ядерный удар?» — написала она.

    Правда, 28 апреля официальная представительница МИД Мария Захарова назвала фейками сообщения о ядерных угрозах Москвы

    «Надо ли говорить о том, что этот тезис предельно неверен и лжив?» — высказалась Захарова. По ее утверждению, иностранные медиа специально распространяют антироссийскую клевету для дестабилизации международной обстановки.

    29 апреля на «России 1» вся двухчасовая передача «Вечер с Владимиром Соловьевым» была посвящена теме третьей мировой войны. Ее название так и звучало: «Третья мировая война все более реальна». В ней ведущий и эксперты говорили о мощи российского смертоносного вооружения и о том, что западным странам нечего ему противопоставить.

    Не отсиделись в информационных окопах и политические лидеры. В ответ на заявление главы британского МИДа Лиз Трасс, которая, выступая на брифинге, сообщила, что «победа Украины — стратегический императив для нас всех», разразился серией постов Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия».

    «Передайте кто-нибудь Лизе, что для уничтожения острова Британии достаточно одной ракеты «Сармат», — пригрозил он на своем официальном сайте 29 апреля.

    От градуса происходящего не выдержали даже нервы российских госдеятелей. Игорь Албин, бывший министр регионального развития РФ и экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга, обратился в соцсетях к президенту с мольбой остановить пропаганду ядерной войны.

    «Владимир Владимирович, они многократно Вас обманули. Речь о наших детях и внуках! И о Ваших тоже! Остановите этих сволочей! Когда идёт война, своих не ругают! Но и гордиться этим не стоит. В ядерной войне победителей не будет!» — написал экс-чиновник.

    В интервью, продемонстрированном на Первом канале 30 апреля, Лавров вновь вернулся к вопросу ядерной опасности. Теперь он предупредил, что смертельная угроза может исходить со стороны Украины, которая, правда, пока не имеет ядерного вооружения.

    «Они вновь могут задуматься об обладании ядерным оружием», — сказал Лавров про украинское правительство. Также глава МИД вспомнил, что Польша приветствует размещение американского ядерного оружия на своей территории.

    «Мы никогда не играли с такими опасными вещами», — сказал Лавров.

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    Комментарии (69)

    Pilat
    Если кто позабыл, США преспокойно применили пару ядерных бомб.
    И при этом оправдание у них тоже было очень даже....демократичное - для спасение жизней американских солдат.
    Так что в который раз говорю - либералы и боты госдепа, хошь уже выть.
    Ваша цивилизация западная уже создала на все случаи жизни прецеденты.
    Нам остаются просто выбрать один из них, чтобы применить против вас.
    SKP(тм)
    В 1972 году Л.И. Брежнев принимал участие в учениях, в рамках которых было запланировано нанесение учебного "ядерного" удара. Нужно было запустить три межконтинентальные баллистические ракеты без ядерных боеголовок. Брежневу принесли "красную кнопку", чтобы он ее нажал в нужное время. Когда этот момент пришел, Брежнев заметно побледнел и выглядел потрясенным. Его рука тряслась, и он несколько раз переспросил у маршала Гречко, "Андрей Антонович, Вы точно уверены, что это просто учения?"

    Это фрагмент рассказа генерал-полковника Андриана Данилевича, записанный в 1992 году.
    Memory17
    Проклятые англосаксы уже предупредили, что в таком случае, обязательно вдарят по бункеру )
    Если и не разрушат до основания, то ближайшие 30 лет выйти оттуда будет нельзя.
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