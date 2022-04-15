Владимир Евтушенков покинул АФК «Система» по собственному желанию

Российский предприниматель Владимир Евтушенков покинул пост председателя совета директоров АФК «Система». Как следует из сообщения компании от 15 апреля, решение миллиардер принял по собственному желанию.
Исполняющей обязанности председателя совета директоров АФК «Система» избрана Анна Белова, экс-заместителя председателя совета.
Ранее Евтушенков, попавший под санкции Великобритании, сократил долю в компании и передал пакет акций в 10% уставного капитала своему сыну, члену совета директоров и старшему управляющему партнеру корпорации Феликсу Евтушенкову. В результате доля Феликса Евтушенкова в АФК «Система» достигла 15,2%, а доля Владимира Евтушенкова сократилась до 49,2%.
Российская инвестиционная компания АФК «Система» основана в 1993 году. Под ее управлением находятся оператор МТС, интернет-компания Ozon, девелоперская группа «Эталон», сеть магазинов «Детский мир», лесопромышленный холдинг Segezha Group, агрохолдинг «Степь», сеть клиник «Медси», производитель лекарств «Биннофарм групп» и пр. На 31 декабря 2021 года совокупные активы «Системы» составляли 1,8 триллиона рублей, выручка по итогам года — 802,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 17,34 миллиарда рублей.