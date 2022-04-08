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    Минюст признал иноагентами рэпера Face и экс-корреспондентку «Фонтанки» Ирину Тумакову

    Минюст РФ 8 апреля внес в реестр СМИ-иноагентов шестерых человек, в числе которых рэпер Face (Иван Дремин) и Ирина Тумакова (Борухович), — экс-корреспондентка «Фонтанки», нынешняя специальная корреспондентка «Новой газеты».

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    Кроме того, в список попали адвокат Марк Фрейгин, писатель Андрей Филимонов, корреспондентка «Idel.Реалии»* (СМИ-иноагент) Екатерина Маяковская и преподаватель Свободного университета, экс-доцент Высшей школы экономики Дмитрий Дубровский.

    *Издание признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом.

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    Комментарии (13)

    Never_Mind
    Иноагент - штамп честности.
    265833487
    А тот, кто сейчас своими шизофреническими действиями разрушает соседнюю страну физически и свою экономически, какой агент?
    Xodok1
    Звание иноагента стало наградой? Пора организовывать общества ветеранов иноагентов...
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