Сквер на Московском назовут именем погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

«Зиничев родился в Ленинграде, в 1970–1981 годах проживал в Московском районе», — пояснили в комиссии выбор места. Это не первый объект на картах российских городов в честь погибшего главы МЧС. В декабре 2021 года улица Зиничева появилась в Грозном, а в Москве анонсировали памятник министру.

Тем же решением Топонимической комиссии еще один сквер в центре Петербурга получит имя Рудольфа Фурманова, которого также не стало в 2021 году. Именем основателя театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова назовут участок с зелеными насаждениями на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной. Свое решение голосовавшие замотивировали тем, что «жизнь и деятельность Рудольфа Фурманова тесно связана с Петроградским районом».



«Надеюсь, что скоро сквер Фурманова станет еще одной точкой притяжения для всех поклонников Рудольфа Давыдовича, еще одним местом, где будет продолжено его дело, — сказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. — Здесь будут проходить самые разные театральные события, акции и фестивали».



Среди других новых объектов на карте Петербурга — сквер Вилима Геннина в Сестрорецке (в честь начальника строительства Сестрорецкого завода), сквер Михаила Ашика в Сосновой поляне (в честь замначальника Высшего политического училища МВД СССР), сквер Семёна Новгородова на Выборгской стороне (в честь якутского ученого, создателя первого якутского алфавита), сквер Архитектора Никонова в Комарово (в честь автора проекта храма, который там восстанавливают). В Кировском районе появится Тентелевский сквер (там раньше была Тентелева деревня). Казанская улица на Малой Охте станет Казанским переулком (чтобы не путать с центром города), а путепровод по проспекту Стачек близ станции метро «Автово» получит название Ново-Автовский. Также имена дадут двум образовательным учреждениям — лицею № 419 Петродворцового района будет присвоено имя математика Константина Калманова, а спортивной школе Кронштадтского района — имя баскетбольного тренера Александра Гомельского.

