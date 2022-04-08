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    Сквер на Московском назовут именем погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

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    В Петербурге появится сквер Евгения Зиничева — такую рекомендацию дала 8 апреля Топонимическая комиссия. Именем Героя Российской Федерации, министра МЧС, погибшего при исполнении служебных обязанностей 8 сентября 2021 года, назовут сквер на углу Московского проспекта и улицы Гастелло.

    «Зиничев родился в Ленинграде, в 1970–1981 годах проживал в Московском районе», — пояснили в комиссии выбор места. Это не первый объект на картах российских городов в честь погибшего главы МЧС. В декабре 2021 года улица Зиничева появилась в Грозном, а в Москве анонсировали памятник министру.

    Тем же решением Топонимической комиссии еще один сквер в центре Петербурга получит имя Рудольфа Фурманова, которого также не стало в 2021 году. Именем основателя театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова назовут участок с зелеными насаждениями на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной. Свое решение голосовавшие замотивировали тем, что «жизнь и деятельность Рудольфа Фурманова тесно связана с Петроградским районом».

    «Надеюсь, что скоро сквер Фурманова станет еще одной точкой притяжения для всех поклонников Рудольфа Давыдовича, еще одним местом, где будет продолжено его дело, — сказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. — Здесь будут проходить самые разные театральные события, акции и фестивали».

    Среди других новых объектов на карте Петербурга — сквер Вилима Геннина в Сестрорецке (в честь начальника строительства Сестрорецкого завода), сквер Михаила Ашика в Сосновой поляне (в честь замначальника Высшего политического училища МВД СССР), сквер Семёна Новгородова на Выборгской стороне (в честь якутского ученого, создателя первого якутского алфавита), сквер Архитектора Никонова в Комарово (в честь автора проекта храма, который там восстанавливают). В Кировском районе появится Тентелевский сквер (там раньше была Тентелева деревня). Казанская улица на Малой Охте станет Казанским переулком (чтобы не путать с центром города), а путепровод по проспекту Стачек близ станции метро «Автово» получит название Ново-Автовский. Также имена дадут двум образовательным учреждениям — лицею № 419 Петродворцового района будет присвоено имя математика Константина Калманова, а спортивной школе Кронштадтского района — имя баскетбольного тренера Александра Гомельского.

    Решение вступит в силу после подписания постановления губернатором Александром Бегловым.

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    Комментарии (10)

    262417801
    Ладно там Зиничев, но наши школьники сейчас уже не знают кому поставлен памятник на Пионерской площади, напротив ТЮЗА. На постаменте сидит А.С. Грибоедов, его "Горе от ума" изучают в 9 классе, а школьницы, сидящие напротив этого памятника, даже не знают кому он поставлен, уже не говорю, что не знают кто он такой!!! Вот где маразм и он будет крепчать и далее.
    RMN
    Это великая честь для Санкт-Петербурга и его жителей.
    ABfree
    Свалиться пьяным в рабочее время, теперь это подвиг в рассеи...
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