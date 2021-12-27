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В Грозном появилась улица имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

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Улицу, названную в честь погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева, торжественно открыли в Ахматовском районе Грозного в День спасателя. Об этом 27 декабря рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Евгений Николаевич является наглядным примером настоящего спасателя, мужественного, решительного и самоотверженного патриота России. <…> Радует, что улица Грозного удостоена чести носить имя верного соратника Президента России Владимира Путина, настоящего боевого офицера», — говорится в сообщении Кадырова на его странице во «ВКонтакте».

Автор: Рамзан Кадыров / «ВКонтакте»

Он также отметил, что улица Зиничева примыкает к ГУ МЧС РФ по ЧР и пожарно-спасательной части № 1.

Ранее сообщалось, что в Москве будет установлен памятник погибшему министру. Он появится в сквере Дмитрия Михайлика в районе Фили-Давыдково.

Зиничев был назначен главой МЧС в 2018 году. 8 сентября 2021 года он погиб под Норильском, куда прибыл на межведомственные учения. По официальным данным, он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора, но они оба погибли. Зиничеву присвоили звание Героя России посмертно и похоронили на Северном кладбище в Петербурге.

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Комментарии (4)

bobolan
грамотный прогиб
onotolich
Интересно, а в России появится памятник или улица?
ushkuinik
Минус.
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