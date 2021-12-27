В Грозном появилась улица имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

Улицу, названную в честь погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева, торжественно открыли в Ахматовском районе Грозного в День спасателя. Об этом 27 декабря рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.



«Евгений Николаевич является наглядным примером настоящего спасателя, мужественного, решительного и самоотверженного патриота России. <…> Радует, что улица Грозного удостоена чести носить имя верного соратника Президента России Владимира Путина, настоящего боевого офицера», — говорится в сообщении Кадырова на его странице во «ВКонтакте».

