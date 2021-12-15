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Памятник погибшему главе МЧС установят в московском сквере

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Память погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева увековечат в столице. Памятник ему появится в сквере, где установлен монумент ветеранам службы спасения.

Такое решение, как сообщает 15 декабря РИА Новости, приняла Мосгордума.

Памятник Зиничеву установят в сквере Дмитрия Михайлика в районе Фили-Давыдково.

До февраля 2020 года маленький парк был безымянным, но ему дали имя заместителя начальника Гражданской обороны СССР, на которого, как был уверен экс-глава ведомства Сергей Шойгу, очень похож памятник в сквере.

Первый памятник Евгению Зиничеву был открыт в начале декабря в Элисте. Его именем также названо газоконденсатное месторождение на Таймыре.

Зиничев был назначен главой МЧС в 2018 году. 8 сентября он погиб под Норильском, куда прибыл на межведомственные учения. По официальным данным, он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора, но они оба погибли. Зиничеву присвоили звание Героя России посмертно и похоронили на Северном кладбище в Петербурге.

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Комментарии (3)

Oleg_I
Ну или Сергей Киров - кому как нравится. Ничего из себя не представляющий функционер, бездарность, чьим именем потом назвали половину страны.
VKuser1708951
В дно постучали....
Oleg_I
Хорст Вессель наших дней, как правильно заметил О. Кашин.
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