Памятник погибшему главе МЧС установят в московском сквере

Память погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева увековечат в столице. Памятник ему появится в сквере, где установлен монумент ветеранам службы спасения.
Такое решение, как сообщает 15 декабря РИА Новости, приняла Мосгордума.
Памятник Зиничеву установят в сквере Дмитрия Михайлика в районе Фили-Давыдково.
До февраля 2020 года маленький парк был безымянным, но ему дали имя заместителя начальника Гражданской обороны СССР, на которого, как был уверен экс-глава ведомства Сергей Шойгу, очень похож памятник в сквере.