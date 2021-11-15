Газоконденсатное месторождение на Таймыре назвали в честь погибшего министра Зиничева

Государственная комиссия по запасам (ГКЗ) подтвердила открытие нового месторождения газового конденсата на территории полуострова Таймыр. Ему присвоено имя погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева.



Как сообщили 15 ноября в пресс-службе «Роснефти», месторождение с запасами газа 384 млрд кубометров было открыто на участке недр ООО «Ермак Нефтегаз». Это совместное предприятие «Роснефти» и компании British Petroleum, созданное в 2016 году.



Отмечается, что месторождение — самое крупное по размеру запасов в регионе и «характеризуется высокими показателями продуктивности». Ему присвоено имя Героя РФ, главы МЧС Евгения Зиничева. Соседние с ним месторождения носят имена Жукова, Рокоссовского и 75-летия Победы. Ежегодно в России открывают несколько десятков нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений.

