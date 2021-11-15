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Газоконденсатное месторождение на Таймыре назвали в честь погибшего министра Зиничева

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Государственная комиссия по запасам (ГКЗ) подтвердила открытие нового месторождения газового конденсата на территории полуострова Таймыр. Ему присвоено имя погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева.

Как сообщили 15 ноября в пресс-службе «Роснефти», месторождение с запасами газа 384 млрд кубометров было открыто на участке недр ООО «Ермак Нефтегаз». Это совместное предприятие «Роснефти» и компании British Petroleum, созданное в 2016 году.

Отмечается, что месторождение — самое крупное по размеру запасов в регионе и «характеризуется высокими показателями продуктивности». Ему присвоено имя Героя РФ, главы МЧС Евгения Зиничева. Соседние с ним месторождения носят имена Жукова, Рокоссовского и 75-летия Победы. Ежегодно в России открывают несколько десятков нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений.

Зиничев был назначен главой МЧС в 2018 году. 8 сентября он погиб под Норильском, куда прибыл на межведомственные учения. По официальным данным, он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора, но они оба погибли. Зиничеву присвоили звание Героя России посмертно и похоронили на Северном кладбище в Петербурге.

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Комментарии (10)

Владислав М
Поставить Зеничева в один ряд с "... Соседние с ним месторождения носят имена Жукова, Рокоссовского и 75-летия победы...", кто вообще до такого додумался?
alexadmin
Никто не знает, месторождения имени Гумилева, Кандинского или хоть Сахарова бывают?
SU LUX INN
очень Хорошо! безымянное месторождение получит Имя, а погибший министр Зиничев - достойную Память!
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