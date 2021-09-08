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Глава МЧС Зиничев погиб, пытаясь спасти упавшего в воду оператора

Фото: МЧС РФ
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Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб как спасатель. Об этом 8 сентября рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале.

По её словам, министр Зиничев стоял вместе с оператором на краю выступа. Оператор сорвался и упал в воду. «Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — сообщает Симоньян подробности трагедии.

По данным РБК, Евгений Зиничев принимал участие в съемках учебного фильма МЧС. Источники издания сообщают, что оператор также погиб.

Их экстренно госпитализировали на вертолёте, но они скончались, так и не долетев до больницы, передают СМИ.

Биография Евгения Николаевича Зиничева


Родился в Ленинграде 18 августа 1966 года. Окончил экономический факультет и факультет «Финансы и кредит» Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 1987–2015 годах работал в органах государственной безопасности СССР, затем РФ. До назначения начальником управления ФСБ по Калининградской области работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С июля по октябрь 2016 года был временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В ноябре 2016 года стало известно, что Зиничев занял должность заместителя директора ФСБ РФ. 18 мая 2018 года указом президента РФ Евгений Зиничев назначен на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 15 января 2020 года — исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 21 января 2020 года вновь назначен главой МЧС России.

Фото: МЧС РФ

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Комментарии (102)

266184867
О чем речь, не пойму. Мало ли что Симона сказала. Если был оператор, то была и видеосъемка. И не с одной камеры, скорее всего. Пусть покажут. А до тех пор фактов геройской&смерти&Зиничева нет.
266230710
Новым людям трудно притираться к новым условиям, когда прежние руководители занимаются патронированием своего прошлого участка. Не выиграл тендер на политическую конкурентоспособность. Шойгу не поделился влаастью. Когда Великий Пу планирует, всё у него рассчитано для мелочей. Убрать человека из власти очень просто – заставь его ничего не делать и дай ему резко звание. Так выбивают из седла! Раньше он хотел драпануть из губернаторов – но его вернули. Погиб фсбшник – это важно! В стресс вошёл, другого спасая – не своим делом занялся! Министр заниматься должен формированием и осуществлением политики, а не благотворительностью! Может, ведомство уже не нужно? Ведь лишние деньги…Старый орёл на Лубянке не дремлет, когда старая кровь накапает на камень для кормленья тощих птенцов…
кудаужнам
Поступок настоящего мужика, действительно - Герой. Таких нынче мало ... Но как министр МЧС, командир спасателей - тут похоже всё плохо. Как профессионал мог допустить работу оператора на краю обрыва без страховки? И ещё. Во всех СМИ только фамилия погибшего министра ... А что, оператор, делавший общую работу - был не человек?
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