Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб как спасатель. Об этом 8 сентября рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале.



По её словам, министр Зиничев стоял вместе с оператором на краю выступа. Оператор сорвался и упал в воду. «Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — сообщает Симоньян подробности трагедии.

По данным РБК, Евгений Зиничев принимал участие в съемках учебного фильма МЧС. Источники издания сообщают, что оператор также погиб.