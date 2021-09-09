FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
73.44р86.91р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
24
Печать

Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание Героя России

Евгений Зиничев. Фото МЧС РФ
Евгений Зиничев. Фото МЧС РФ
ПоделитьсяПоделиться

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — говорится в тексте указа.

В соболезновании 8 сентября Путин отметил: «Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы».

Соболезнования в связи с гибелью Зиничева выразило и посольство США, сообщает 9 сентября РИА Новости.

55-летний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября под Норильском. По официальным данным, он пытался спасти упавшего со скалы оператора Александра Мельника, который также не выжил. Похоронят Зиничева 10 сентября в Санкт-Петербурге.

Евгений Зиничев. Фото МЧС РФ
Евгений Зиничев. Фото МЧС РФ

Евгений Николаевич Зиничев родился в Ленинграде 18 августа 1966 года. Окончил экономический факультет и факультет «Финансы и кредит» Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 1987–2015 годах трудился в органах государственной безопасности СССР, затем РФ. До назначения начальником Управления ФСБ по Калининградской области работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С июля по октябрь 2016 года был временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Затем занял должность заместителя директора ФСБ РФ. 18 мая 2018 года указом президента РФ Евгений Зиничев был назначен на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 15 января 2020 года — исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 21 января 2020 года вновь назначен главой МЧС России.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

MinimumLaw
Подождите, Питин же в тайгу ушел. С министром обороны. Прям там в тайге и присвоил?
Guest1234
Возвращаются времена четырежды Героя СССР.
Гоша Куц
Пока молодые развлекались в тайге, его бывший охранник похоже отработал челлендж - сиганул вслед за режиссером со скалы... Наткнулся на камень и помер. Дали героя, премия Дарвина в пути
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний