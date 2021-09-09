Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Кремля.
«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — говорится в тексте указа.
В соболезновании 8 сентября Путин отметил: «Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы».
Соболезнования в связи с гибелью Зиничева выразило и посольство США, сообщает 9 сентября РИА Новости.
55-летний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября под Норильском. По официальным данным, он пытался спасти упавшего со скалы оператора Александра Мельника, который также не выжил. Похоронят Зиничева 10 сентября в Санкт-Петербурге.