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Погибшего главу МЧС Евгения Зиничева похоронят в Петербурге

Прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым состоится уже в эту пятницу в Москве. Гроб с телом установят в здании ведомства на улице Ватутина. Похоронят министра на родине, в Петербурге. Погребение пройдёт в тот же день. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

55-летний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября под Норильском. По официальным данным, он пытался спасти упавшего со скалы оператора Александра Мельника, который также не выжил. О том, что говорят о поступке Зиничева профессиональные спасатели, читайте в материале «Фонтанки».

Зиничев родился в Ленинграде 18 августа 1966 года. Окончил экономический факультет и факультет «Финансы и кредит» Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 1987–2015 годах трудился в органах государственной безопасности СССР, затем РФ. До назначения начальником Управления ФСБ по Калининградской области работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С июля по октябрь 2016 года был временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Затем занял должность заместителя директора ФСБ РФ. 18 мая 2018 года указом президента РФ Евгений Зиничев был назначен на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 15 января 2020 года — исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 21 января 2020 года вновь назначен главой МЧС России.

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Комментарии (17)

мухомор
Привычно видеть, как уважаемая либеральная и демократическая общественность празднует гибель человека. Комментаторы на фонтанки верны себе. Это стабильность.
AEG
Как умилительно, по-домашнему это написано:
"В 1987–2015 годах ТРУДИЛСЯ в органах государственной безопасности СССР, затем РФ."
266216097
И что
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