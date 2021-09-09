Погибшего главу МЧС Евгения Зиничева похоронят в Петербурге

Прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым состоится уже в эту пятницу в Москве. Гроб с телом установят в здании ведомства на улице Ватутина. Похоронят министра на родине, в Петербурге. Погребение пройдёт в тот же день. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

55-летний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября под Норильском. По официальным данным, он пытался спасти упавшего со скалы оператора Александра Мельника, который также не выжил. О том, что говорят о поступке Зиничева профессиональные спасатели, читайте в материале «Фонтанки».

