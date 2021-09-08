«Этим поступком доказал, что он не ряженый генерал МЧС». Что говорят о Зиничеве профессиональные спасатели

Первая информация о смерти 55-летнего министра Зиничева появилась 8 сентября в красноярском информационном телеграм-канале «Борус». Подробности трагедии рассказала глава RT Маргарита Симоньян. По её словам, министр Зиничев стоял вместе с оператором на краю выступа. Оператор сорвался и упал в воду. «Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — сообщила Симоньян в своем телеграм-канале.
Мужчин на вертолете пытались доставить в госпиталь Норильска, но не успели.
О гибели министра уже много сказали и еще будут говорить на высоком уровне. Но его поступок оценили и простые спасатели, и пожарные. В неофициальном чате сотрудников МЧС и действующие, и бывшие сотрудники ведомства провожают министра добрым словом:
— Какой бы он ни был, но по-человечески его очень жаль! И он этим поступком доказал, что он не ряженый генерал МЧС.
— Зиничев реальный министр был, слова о нём плохого не слышал... В отличие от его предшественников... Очень жаль, светлая и вечная память генералу армии Зиничеву...
— Он просто человек. Погиб сам, спасая другого. Поступок достойного мужчины. Вечная память.
По данным источников РБК, все произошло на водопаде Китабо-Орон в западной части Путоранского заповедника. Туда министр прилетел за два часа до трагедии, для участия в съемках фильма для МЧС. Сначала подтвердили смерть министра, который был в Красноярском крае на межведомственных учениях в арктической зоне. Их проведение на МЧС возложил президент Путин. Они должны были идти два дня, 7–8 сентября. Ведомство не только разработало 12 сценариев возможных ЧС в разных точках края, но и обеспечивало участие 6 тысяч специалистов из 20 стран, в том числе из России, Финляндии, Дании, США, Канады и Норвегии.
Спасти Зиничев пытался российского режиссёра и сценариста Александра Мельника. В Норильск Мельник прилетел выбирать места съёмок для своего нового документального фильма, о развитии Арктики и Северного морского пути. С МЧС его связывало многолетнее сотрудничество, в том числе и работа над его самым известным художественным фильмом «Территория».
На посту министра Зиничев сменил Владимира Пучкова в 2018 году, хотя до этого не имел отношения к структурам МЧС. Окончил экономический и финансовый факультеты Санкт-Петербургского института бизнеса и права.
Долгое время работал в органах государственной безопасности СССР, затем РФ. Причем с 2006 по 2015 год Зиничев состоял в личной охране президента. В июле 2016 года его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Однако главой анклава он пробыл всего 70 дней. Говорят, что Зиничев не любил связанную с должностью публичность. И в ноябре 2016 года перешел на должность заместителя директора ФСБ РФ.
Через два года его отправили поднимать упавшее из-за многочисленных скандалов «знамя» МЧС. Пучкова, как говорят, не любили ни рядовые сотрудники ведомства, ни высокоранговые коллеги. А в марте 2018 года после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» (где погибло 60 человек, среди которых — 41 ребенок) президент Владимир Путин жестко раскритиковал МЧС за недостаточный контроль над пожарной безопасностью крупных объектов.
С приходом Зиничева скандалы вокруг ведомства утихли. Он по-прежнему чурался публичности, а в регионах выдохнули без бесконечных инспекций и проверок из центра.
«Фонтанка.ру»