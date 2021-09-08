«Этим поступком доказал, что он не ряженый генерал МЧС». Что говорят о Зиничеве профессиональные спасатели

Первая информация о смерти 55-летнего министра Зиничева появилась 8 сентября в красноярском информационном телеграм-канале «Борус». Подробности трагедии рассказала глава RT Маргарита Симоньян. По её словам, министр Зиничев стоял вместе с оператором на краю выступа. Оператор сорвался и упал в воду. «Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — сообщила Симоньян в своем телеграм-канале.

Мужчин на вертолете пытались доставить в госпиталь Норильска, но не успели.



О гибели министра уже много сказали и еще будут говорить на высоком уровне. Но его поступок оценили и простые спасатели, и пожарные. В неофициальном чате сотрудников МЧС и действующие, и бывшие сотрудники ведомства провожают министра добрым словом:



— Какой бы он ни был, но по-человечески его очень жаль! И он этим поступком доказал, что он не ряженый генерал МЧС.



— Зиничев реальный министр был, слова о нём плохого не слышал... В отличие от его предшественников... Очень жаль, светлая и вечная память генералу армии Зиничеву...



— Он просто человек. Погиб сам, спасая другого. Поступок достойного мужчины. Вечная память.



По данным источников РБК, все произошло на водопаде Китабо-Орон в западной части Путоранского заповедника. Туда министр прилетел за два часа до трагедии, для участия в съемках фильма для МЧС. Сначала подтвердили смерть министра, который был в Красноярском крае на межведомственных учениях в арктической зоне. Их проведение на МЧС возложил президент Путин. Они должны были идти два дня, 7–8 сентября. Ведомство не только разработало 12 сценариев возможных ЧС в разных точках края, но и обеспечивало участие 6 тысяч специалистов из 20 стран, в том числе из России, Финляндии, Дании, США, Канады и Норвегии.

