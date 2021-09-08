Глава российского МЧС Евгений Зиничев погиб. Об этом 8 сентября сообщает РИА Новости. По данным агентства, он на межведомственных учениях спасал человека. Зиничеву было 55 лет.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — цитируют СМИ заявление министерства.

Межведомственные учения в арктической зоне, организатором которых выступает МЧС, проходят 7–8 сентября. В них принимают участие 6 тысяч специалистов, которые должны отрабатывать 12 сценариев возможных ЧС. Помимо российских специалистов в учениях принимают участие 50 иностранных делегатов из 20 стран, в том числе из Финляндии, Дании, США, Канады и Норвегии.