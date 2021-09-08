Глава российского МЧС Евгений Зиничев погиб. Об этом 8 сентября сообщает РИА Новости. По данным агентства, он на межведомственных учениях спасал человека. Зиничеву было 55 лет.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — цитируют СМИ заявление министерства.
Межведомственные учения в арктической зоне, организатором которых выступает МЧС, проходят 7–8 сентября. В них принимают участие 6 тысяч специалистов, которые должны отрабатывать 12 сценариев возможных ЧС. Помимо российских специалистов в учениях принимают участие 50 иностранных делегатов из 20 стран, в том числе из Финляндии, Дании, США, Канады и Норвегии.
Биография
Евгений Николаевич Зиничев родился в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет «Финансы и кредит» Санкт-Петербургского института бизнеса и права.
В 1987–2015 годах работал в органах государственной безопасности СССР, затем РФ. До назначения начальником управления ФСБ по Калининградской области работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С июля по октябрь 2016 года был временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В ноябре 2016 года стало известно, что Зиничев занял должность заместителя директора ФСБ РФ. 18 мая 2018 года указом президента РФ Евгений Зиничев назначен на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 15 января 2020 года — исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 21 января 2020 года вновь назначен главой МЧС России.