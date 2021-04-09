Умер основатель театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов

Народный артист России, театральный режиссёр, директор и основатель петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов умер в возрасте 82 лет. Об этом на странице в Twitter 9 апреля со ссылкой на родных режиссёра сообщил главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Валерий Нечай.
Он отметил, что последние полгода здоровье режиссёра оставляло желать лучшего.
Рудольф Фурманов родился в Ленинграде в 1938 году. С детства играл в кино, среди прочего снялся в фильмах «Собака на сене», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Бандитский Петербург».
В 1962–1964 годах он учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского. Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Фурманов основал 1988 году, и не только руководил коллективом, но и сам выходил на сцену. Играл в «Господах Головлевых» по Михаилу Салтыкову-Щедрину, в «Плодах просвещения» по Льву Толстому. В 2010 году основал Российскую национальную актёрскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро».