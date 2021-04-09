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Умер основатель театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов

Смерть режиссёра Рудольфа Фурманова подтвердили родные

Народный артист России, театральный режиссёр, директор и основатель петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов умер в возрасте 82 лет. Об этом на странице в Twitter 9 апреля со ссылкой на родных режиссёра сообщил главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Валерий Нечай.

Он отметил, что последние полгода здоровье режиссёра оставляло желать лучшего.

Рудольф Фурманов родился в Ленинграде в 1938 году. С детства играл в кино, среди прочего снялся в фильмах «Собака на сене», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Бандитский Петербург».

В 1962–1964 годах он учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского. Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Фурманов основал 1988 году, и не только руководил коллективом, но и сам выходил на сцену. Играл в «Господах Головлевых» по Михаилу Салтыкову-Щедрину, в «Плодах просвещения» по Льву Толстому. В 2010 году основал Российскую национальную актёрскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро».

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Комментарии (2)

Nikitich
О мертвых или ничего, или хорошо.
Зная, как он относился ко многим людям, могу сказать - умер Фурманов. Хорошо.
Antuan Rokanten
Какие люди уходят. Один за одним. Очень жаль. Вечная память.
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