Умер основатель театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов

Народный артист России, театральный режиссёр, директор и основатель петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов умер в возрасте 82 лет. Об этом на странице в Twitter 9 апреля со ссылкой на родных режиссёра сообщил главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Валерий Нечай.



Он отметил, что последние полгода здоровье режиссёра оставляло желать лучшего.



Рудольф Фурманов родился в Ленинграде в 1938 году. С детства играл в кино, среди прочего снялся в фильмах «Собака на сене», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Бандитский Петербург».

