Куда пойти 8–10 апреля: «Дон Карлос» с Хиблой Герзмавой, апрельские «Диалоги» и «Тотальный диктант»

«Зощенко.Зощенко.Зощенко.Зощенко» Фото: пресс-служба фестиваля Поделиться Поделиться





Актуальное

В Соляном — семейные сокровища ленинградцев До 5 июля, 0+

Семейные реликвии ленинградцев времен Великой Отечественной войны — рукописные молитвы-заговоры, которые солдаты брали с собой на фронт, Библии, нательные кресты — показывают в Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда на новой выставке «Вера Ленинграда». Есть среди экспонатов особенно удивительные. Например, деревянная форма для изготовления пасхи из семьи поэта Ольги Берггольц.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Тотальный диктант» снова в городе

9 апреля, 14:00, 18+

Акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» проходит в субботу. В этом году участники будут писать текст, составленный Мариной Степновой — автором «Сада» и «Женщин Лазаря». Участвовать можно как офлайн, так и из дома. В первом случае нужно зарегистрироваться на площадку, где ещё остались места, во втором — написать текст во время онлайн-трансляции, а затем или привезти работу на проверку в РГПУ им. Герцена , или найти ошибки самостоятельно во время разбора. Диктаторами акции — то есть гостями, которые читают текст вслух, — традиционно стали спортсмены, актёры, писатели, именитые журналисты: Николай Цискаридзе, Дмитрий Хрусталёв, Максим Фомин и многие другие.



Об оптимизме, творчестве и ненависти — на «Диалогах» 10 апреля, 12:00, 13:30, 15:00, 18+

О работе композитора Альфреда Шнитке в кино, «трагическом оптимизме» повседневности и создании образа врага — иноверца, еретика — в средневековой иконографии говорят на апрельских «Диалогах». Гостями на этот раз стали музыкант, лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров, заслуженный учитель Евгений Ямбург, историко-медиевист Михаил Майзульс. Онлайн-трансляции «Диалогов» пройдут в социальных сетях и на официальном сайте проекта. На каждую лекцию нужна отдельная регистрация.



Звёзды расскажут о любви Дона Карлоса 10 апреля, 19:00, 12+

На второй сцене Мариинского театра — опера Джузеппе Верди «Дон Карлос» со звёздным составом. Партию Елизаветы Валуа исполняет прима Хибла Герзмава, принцесса Эболи — лауреат «Золотой маски» меццо-сопрано Екатерина Семенчук, ну а сам наследник испанского престола Дон Карлос — тенор Сергей Скороходов. С ними на сцене — лауреаты многих конкурсов баритон Роман Бурденко, басы Ильдар Абдразаков и Сергей Алексашкин. Опера исполняется на итальянском языке. Понять историю о том, как из-за влечения к одной женщине не поладили король и его сын, слушателям помогут русские и английские субтитры.



В Александринке — балетная классика 8, 9 и 10 апреля

На исторической сцене Александринского театра все выходные гостит проект «Апрельский сезон: Золотая коллекция театра Якобсона». В пятницу и субботу зрители увидят «Дон Кихота» на музыку Людвига Минкуса в оригинальной версии хореографа Йохана Кобборга из Дании. На сцене — ведущие солисты труппы, 9 апреля партию Базиля исполняет заслуженный артист России Иван Васильев.



А в воскресенье в театре дают «Лебединое озеро» в хореографии Мариуса Петипа. Костюмы выполнены известным театральным художником Вячеславом Окуневым.



Фото: М.Logvinov, фото предоставлено пресс-службой театра Поделиться Поделиться





Танец «замер» на фотографиях До 15 апреля, 18+

Балетную ноту подхватили кураторы пространства Arts Square Gallery. В начале апреля они отобрали работы арт-фотографов, снимающих труппы Мариинского театра и других коллективов классического и экспериментального танцев — Марка Олича, Дарьян Волковой, Кати Кравцовой. Все снимки абсолютно разные — цветные и чёрно-белые, постановочные и «случайные». Объединяет их тема «Симфония тела».

В музеях

Художник отправит в сказку С 8 апреля до 10 мая, 6+

В Инженерном доме Петропавловской крепости открывается выставка работ петербургского художника Михаила Бычкова «Иллюстрации». С 1980-х годов он рисует картинки к детским книгам, классическим и современным. Среди прочего в зале показывают его иллюстрации к классике — «Медному всаднику» Александра Пушкина, «Невскому проспекту» Николая Гоголя, «Трём Толстякам» Юрия Олеши, «Пиппи Длинный чулок» Астрид Линдгрен и «Алым парусам» Александра Грина. Картины неизменно ярки.



Христианские мотивы — от одного из Рерихов До 1 мая, 16+

«Христианские сюжеты в эскизах Святослава Рериха» — новая экспозиция в музее-институте семьи Рерихов. Российский и индийский художник сосредоточился на евангельских и ветхозаветных сюжетах в годы Второй мировой войны. Так, в 1939 году он написал триптих «Распятое человечество», который теперь стал одним из главных экспонатов выставки.



В «Артмузе» — «дурацкие картинки» с душевной борьбой До июня, 0+

Галерея «Артмуза» начинает апрель сразу двумя новинками. В галерее «Улица Большая Ремесленная» «Внутри бушуют силы рока» Татьяны Левченко. В порывистых мазках линий и сочетаниях цветов художница выразила ощущение борьбы и непонимания. Одновременно с этим в пространстве «Ул. Малевича» возник мир «немного Хармса, немного Борхеса, немного Хлебникова». Персональную выставку график Никита Родин не стесняясь назвал «Дурацкие картинки с длинными названиями». Вход на обе выставки свободный.

В МИСПе — выражение «ленинградскости» До 10 мая, 6+



Работы Ивана Петровского подчёркнуто «ленинградские». Художник, погибший в первый год Великой Отечественной войны, любил «низкий» свет, плотный колорит, игры с прямыми линиями. Произведения самых ярких творческих периодов мастера — лирического и абстрактно-графического, выставляют в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. Часть афиш, плакатов, а также «классических» портретов на холстах были отреставрированы к экспозиции «Открывая прошлое».



Фото: mispxx-xxi.ru Поделиться Поделиться





В театрах

В «Балтийском доме» — фестивальное разнообразие До 9 апреля

В «Балтийском доме» проходит ХХIV Международный фестиваль стран СНГ «Встречи в России». 8 апреля в 19:00 Национальный академический русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова из Алма-Аты покажет спектакль «Мой папа — Питер Пэн» (16+). Режиссер Дмитрий Скирта обратился к пьесе драматурга Керен Климовски и поставил исследование о состоянии «детскости» и непосредственности, которое не зависит от возраста.



Фото: пресс-служба фестиваля Поделиться Поделиться





На следующий день в 19:00 Юго-Осетинский государственный драматический театр и м. К. Хетагурова показывает «Косту» (16+) — историю об осетинском поэте, этнографе и живописце Косте Хетагурове. Автором пьесы и одновременно постановщиком стал Роман Габриа — главный режиссер петербургской «Мастерской».



Послушать музыку

Theodor Bastard угостит «Волчьей ягодой» 8 апреля, 20:00, 12+

Альбом «Волчья ягода» петербургской фолк-группы Theodor Bastard вышел ещё в апреле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса «живая» премьера постоянно откладывалась. И вот презентация всё-таки состоится: музыкантов ждут в клубе А2.



Автор: Theodor Bastard youtube.com

АИГЕЛ вспомнит лучшее 9 апреля, 20:00, 12+

Дуэт поэтессы Айгель Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамии АИГЕЛ, хотя и взял паузу с публикацией ожидаемого ещё с 25 февраля нового альбома ремиксов своих же песен, концерт в «Морзе» отменять не стал. Коллектив готовится ярко исполнить уже знакомые слушателям композиции и наполнить вечер скрытыми смыслами и отсылками к актуальному. Музыканты известны, например, по треку к сериалу «Топи» и кинематографичным клипам. За работу You're Born группа даже получила награду на фестивале «Каннские львы».

Мот выступает с большим концертом 9 апреля, 20:00, 12+

Одно из главных музыкальных событий этой субботы — выступление Мота. В А2 рэпер собирается дать большой сольник и исполнить основные хиты, а возможно, и новые треки.

Billy’s Band поднимет настроение хитами The Beatles 9 апреля, 20:00, 16+

Тем временем Billy’s Band представят «уникальную программу, с которой ещё никогда прежде не выходили на петербургскую сцену» в «Космонавте». За основу команда Билли Новика взяла композиции The Beatles разных лет — от самых хитовых до камерных, но любимых. Как однажды говорил лидер бэнда, песни британцев хороши тем, что в мир они не привнесли ничего депрессивного и деструктивного.



Автор: Billy`s band romantic alcojazz youtube.com

Узнать новое

Эксперт расскажет о жизни в «городах мёртвых» 8 апреля, 18:30, 0+

Член Генеалогического общества Нина Новикова начала изучать некрополи порядка 20 лет назад, когда решила найти могилу собственного прадеда и впервые всерьёз столкнулась с архивами. За годы исследователь научилась без проблем ориентироваться «городах мёртвых» и материалах о них: получать данные о некрополе из его строения и связывать информацию о том, кто именно оплатил похороны или, например, балдахин, на котором умершего везли в дрогах, с биографическими деталями жизни человека. Как это работает, Новикова подробно объяснит на лекции «Терминология и методика описания петербургских некрополей» в Медиахолле библиотеки Маяковского.

Петербуржцев отведут к «последним адресам» 9 апреля, 13:00, 18+

Активисты проекта «Последний адрес» помогают сохранить память о жертвах репрессий: с согласия горожан размещают небольшие таблички с информацией о том, когда человека увели из его квартиры, посадили, расстреляли, реабилитировали. На некоторых зданиях таких напоминаний — не один десяток. В субботу журналист и волонтёр Наталья Шкуренок проведёт желающих по нескольким «Последним адресам» от Песков до Рубинштейна и расскажет о том, что известно о погибших и их семьях.



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





Писатели заглянут за границы постмодернизма 9 апреля, суббота, 17:00, 16+

В интеллект-центре «Охта 8» в этот уик-энд говорят про «литературу после постмодерна». Писатель и исследователь Илья Зыченко вместе с филологом Иваном Чернышовым обсудят, что происходит в современном литературном процессе и возможно ли найти для него название. Разберут вопрос на примере творчества Орхана Памука, Оксаны Васякиной и нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро. Нужна регистрация.

Учёные разберутся с псевдоистинами 9 и 10 апреля, 10:00, 12+

На встрече специалистов в самых разных областях «Учёные против мифов» в этот уик-энд обсуждают фильм «Не смотрите наверх!» с точки зрения астрономии, вспоминают о Клеопатре и разбирают её историю на факты правдивые и вымышленные, говорят о японской культуре, биполярном расстройстве и многом другом. Чтобы послушать, как на самые острые темы дебатируют ученые, нужно просто подключиться к трансляции фестиваля.



Фото: кадр из фильма «Не смотрите наверх» Поделиться Поделиться



