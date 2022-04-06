Theodor Bastard презентуют в Петербурге «Волчью ягоду», вышедшую два года назад

В апреле 2020 года у петербургской фолк-группы Theodor Bastard вышел альбом «Волчья ягода», однако пандемия коронавируса значительно отодвинула концерт — презентацию релиза в родном городе. Услышать новые песни вживую петербуржцы смогут 8 апреля в клубе А2 (12+).
Theodor Bastard из тех групп, которые очень тщательно и долго работают над своими песнями, выверяя звук в стремлении удивить своих слушателей. Так было и с «Волчьей ягодой» — над этим релизом коллектив работал около пяти лет, и результат, несомненно, того стоит. Альбом получился очень атмосферным и разнообразным по звучанию, где электроника органично сочетается с шаманскими заговорами и традиционными инструментами.
Чтобы проникнуться звучанием нового альбома, рекомендуем посмотреть атмосферный клип на песню «Оберег». В этом видео коллектив попытался запечатлеть ландшафт Карельского края. «Это целый фантастический мир», — говорится в описании клипа.
Еще большее погружение в мистический мир творчества Theodor Bastard ждет вас на концерте. Коллектив в последние годы не баловал нас живыми выступлениями, так что грядущее шоу действительно важное событие. Тем более что выступит группа в расширенном составе, а значит, музыки будет еще больше!
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»