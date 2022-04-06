Семейные реликвии ленинградцев показывают в Музее обороны и блокады

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Рукописные молитвы-заговоры, семейные Библии, нательные кресты — семейные реликвии ленинградцев времен Великой Отечественной войны показывают в Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда на новой выставке «Вера Ленинграда».

Один из самых необычных экспонатов музея — деревянная форма для изготовления пасхи. Она принадлежала поэтессе Ольге Берггольц. По прямому назначению форма не использовалась, хранилась в семье поэтессы как реликвия.

Другая реликвия, старинное издание Нового завета, была найдена при сносе старого дома на Лиговском проспекте в 1982 году.



«Сейчас установить, какой семье она принадлежала, невозможно, — рассказал «Фонтанке» Виталий Бондарь, специалист научно-просветительского отдела музея. — На свободных страницах книги можно прочитать, как уходили из жизни члены этой семьи в самый тяжелый период блокады — февраль, март и апрель 1942 года. Это такой аналог дневника Тани Савичевой. Тут мы можем прочитать, что «сын Иоанн умер 22 февраля в 9 утра, Ника умер 5 марта, Клава умерла 11 февраля, Маруся 22 марта, Шура — 23 апреля, мама — 1 апреля…»

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Среди других экспонатов выставки — несколько рукописных молитв, которые солдаты брали с собой на войну как оберег, веря, что он защитит от случайной смерти.

«Этот листочек с молитвой был написан блокадницей Марией Мироновой, она ее вложила тихонечко в карман гимнастерки своему внуку, когда он уходил на фронт 30 ноября 1941 года, — демонстрирует экспонаты выставки Виталий Бондарь. — Наверное, молитва спасла внука, потому что он пережил войну и вернулся домой. Этот листочек хранился в его семье».



Иногда реликвиями становились не только вещи, но и истории ленинградцев.

«Это реликвии из семьи коренного ленинградца Глеба Борисовича Петрова, — рассказывает специалист музея. — 13 человек из этой семьи умерли в блокадном городе, пятеро погибли на фронте, 8 членов семьи награждены медалями за оборону Ленинграда. Им принадлежал этот молитвослов 1851 года, который передавался из поколения в поколение, молитва-заговор от случайной смерти. А это — фрагмент блокадного хлеба, полученного по карточкам в феврале 42 года, который каким-то чудом сохранился до наших времен».

Часть выставки посвящена деятельности поисковых отрядов. На местах боев за Ленинград они до сих пор находят нательные кресты, медальоны, ладанки, фрагменты икон и складней.

«Несмотря на то, что советское общество было глубоко атеистичным, на останках павших солдат находят крестики и иконки. Это показывает, что вера неистребима», — говорит Виталий Бондарь.

Карманный Новый завет был найден в 2004 году поисковиками из отряда «Ингрия» СПбГУ на останках безымянного солдата-снайпера.



«Снайперы, как и разведчики, не держат при себе документов, установить фамилию героя было невозможным, — рассказывает специалист. — Солдат успел сделать только один выстрел во врага, а 4 патрона остались в магазине его винтовки».

В день открытия выставки, 5 апреля 2022 года, исполнилось 80 лет со дня празднования первой Пасхи после революции, когда партия и правительство разрешили отмечать этот праздник. Он совпал с другой датой — 700-летием победы русских войск под предводительством князя Александра Невского на Чудском озере. Часть выставки посвящена этому событию.

Также выставка рассказывает об истории десяти ленинградских православных храмов и об их настоятелях, которые в годы блокады поддерживали в горожанах веру в будущую Победу.

Выставка «Вера Ленинграда» будет работать до 5 июля. 0+