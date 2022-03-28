Балетные фотографы покажут «Симфонию тела»

C 5 по 15 апреля в пространстве Arts Square Gallery (Итальянская, 5) пройдет выставка балетной фотографии «Симфония тела». Свои работы представят Марк Олич, Дарьян Волкова и Катя Кравцова.



Фото: Марк Олич Поделиться Поделиться





Марк Олич — театральный художник, фотограф труппы Мариинского театра, Театра балета Бориса Эйфмана и других коллективов классического и современного танца. Он начал работать в театре как художник-график в девяностые годы, а в 2000 году создавал театральные декорации для Мариинского театра и тогда увлекся фотографией. Он не только снимает спектакли для Дианы Вишнёвой, Ульяны Лопаткиной и других звезд мирового балета. Марк Олич стремится запечатлеть изнанку балетного мира и открыть зрителю, что происходит вне ярко освещенной сцены.



Фото: Марк Олич Поделиться Поделиться





Дарьян Волкова — сама экс-артистка балета, руководитель Darian Volkova Ballet Production, балетный фотограф, победительница международных конкурсов балетной и арт-фотографии. Её работы хранятся в частных собраниях в США, Германии, Великобритании, Австралии, Гонконге, Италии, Швейцарии, запасниках Русского музея и Шереметевского дворца, Музейно-выставочном центре РОСФОТО. Первый фотоаппарат появился у артистки в 2010 году, и она, еще будучи концертирующей балериной, начала снимать на гастролях, репетициях, своих друзей и коллег. Она создает необычные фотопроекты, например «Сказки Петербургских Парадных» — где в старинных особняках на фоне классических витражей и изящных перил позируют артистки балета.



Фото: Дарьян Волкова Фото: Дарьян Волкова Поделиться Поделиться





Фотограф Катя Кравцова, чьи работы тоже будут представлены на выставке, ушла из жизни несколько лет назад, на пике творческой формы, ей был всего 31 год. Она приехала в Петербург из Улaн-Удэ и пocлe oкoнчaния Aкaдeмии pyccкoгo бaлeтa им. Baгaнoвoй жилa и paбoтaлa в Caнкт-Пeтepбypгe. Катя Кравцова специализировалась на студийных фотографиях, создавая необычные образы танцоров балета для журналов и плакатов.



Фото: Екатерина Кравцова Фото: Екатерина Кравцова Поделиться Поделиться





«Команда Dance Open уверена, что в заводские настройки тела встроена гармония, — рассказывают организаторы выставки. — Стоит только войти в резонанс с пространством, которое когда-то нас приняло, и с силой, которая дала нам в нем место, как музыку можно услышать».

Фотовыставку «Симфония тела» можно посетить в часы работы галереи Arts Square Gallery с 5 по 15 апреля. 18+