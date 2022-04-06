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    Петербуржцев проведут по «последним адресам»

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    Вы наверняка замечали на стенах домов неприметные таблички с прорезанным пустым квадратом и оттисками букв: «бухгалтер», «академик», «инженер». «Враги народа». С журналистом, волонтером проекта «Последний адрес» Натальей Шкуренок 9 апреля навестим эти последние адреса. 18+

    Фото: Википедия
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    «30 апреля 1936 года отец меня ночью разбудил и представил чекисту: «Это моя дочь». Было удивительно, что отец рискнул меня разбудить, так как я всегда очень крепко спала» — так писала в воспоминаниях дочь профессора философии Хаима Гарбера — Софья. На момент ареста отца ей было пять лет. Отец ее разбудил, чтобы попрощаться. «Я посмотрела на молодого парня в форме и заметила, что он очень смущен. Я не поняла почему (лишь позднее осознала, что конвоир знал: отец в эту семью уже не вернется никогда), но меня удивило, что отец ведет себя странно. Он был каким-то неестественно веселым и все время, успокаивая дедушку и бабушку, повторял: «Это недоразумение. Я скоро вернусь»». Расстреляли осенью 1937-го, ему было 34 года. Реабилитировали в 1956-м. Об этом напоминает табличка на корпусе 1 дома № 61 по Лесному проспекту — этот адрес стал последним как минимум для 35 человек.

    «Последние адреса» рассеяны по всему городу, но 9 апреля мы пройдемся по центру, от Песков до Рубинштейна. Вспомним 15 человек, которых увели-увезли навсегда. Экскурсия «Другая Рубинштейна. Не тот Петербург» начинается от Некрасовского сада (угол улицы Некрасова и Греческого проспекта), подробности на сайте ДК Лурье. Начало в 13:00.

    Проект «Последний адрес» — гражданская инициатива, проводящаяся в России и направленная на увековечивание памяти о людях, ставших жертвами политических репрессий в годы советской власти. Результатом такой инициативы становится размещение множества персональных мемориальных знаков единого образца на фасадах домов, адреса которых стали последними прижизненными адресами жертв репрессий начиная с октября 1917 года.

    Александра Шеромова

    Фото: Википедия

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    Комментарии (1)

    AndrewBarsik
    Тех, кто помнит кошмар наяву, остались считанные единицы. На общественное мнение они повлиять не в состоянии. Поэтому нечисть и пробудилась.
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