«Ученые против мифов» обсудят «Не смотрите наверх», жизнь Клеопатры и способности Штирлица

Астрономы проверяют на научную прочность, пожалуй, любые фильмы «про космос», вплоть до «Звездных войн». К примеру, американские физики Филип Любин и Алекс Коэн проанализировали: могли ли люди спастись, если б на нас, как по сюжету фильма «Не смотрите наверх», летело небесное тело диаметром 10 км? И до волнующей встречи оставалось бы полгода. 15 страниц ушло на анализ. Выводы в целом обнадеживающие, хотя считается, что 66 млн лет назад динозавры не пережили примерно такого же катаклизма. Послушаем, какой астроному, профессору РАН Дмитрию Вибе видится наша перспектива. Как обычно на форуме, это не просто лекция, а почти защита, хоть и не диссертации: оппонентом профессору выступит автор канала «Просто космос» популяризатор Андрей Кузнецов.

