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В Музее искусства Петербурга пройдёт первая выставка ленинградского художника Ивана Петровского

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На экспозиции будут живописные портреты, интерьеры и натюрморты. Иван Петровский (1902–1941) — ленинградский мастер, погибший в первый год Великой Отечественной войны.

Фото: mispxx-xxi.ru/
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Организаторы выставки Ивана Петровского «Открывая прошлое» выделили два главных мотива в творчестве художника: лирический, связанный с портретами его жены Тамары Хмельницкой, и графически-экспрессионистский, который составляют плакаты, афиши, сюжетные композиции. Самый насыщенный период творчества художника пришёлся на 1930-е годы. В его живописи чувствуется «ленинградскость» — в первую очередь за счёт колорита, плотного и прохладного, с «низким» светом, заметно и осмысление авангарда.

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Коллекция работ Ивана Петровского в 1993-м попала в музей благодаря завещанию его жены Тамары Хмельницкой. Специалисты структурировали и отреставрировали наследие художника, изучили путь Петровского с помощью заметок и личных дневников. К выставке подготовили каталог, посвящённый живописи и графике мастера.

Выставка работ Ивана Петровского «Открывая прошлое» пройдёт в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков с 5 апреля по 10 мая 2022.

6+

Анастасия Семенович

Фото: mispxx-xxi.ru/

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