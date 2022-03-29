В Музее искусства Петербурга пройдёт первая выставка ленинградского художника Ивана Петровского

На экспозиции будут живописные портреты, интерьеры и натюрморты. Иван Петровский (1902–1941) — ленинградский мастер, погибший в первый год Великой Отечественной войны.

Организаторы выставки Ивана Петровского «Открывая прошлое» выделили два главных мотива в творчестве художника: лирический, связанный с портретами его жены Тамары Хмельницкой, и графически-экспрессионистский, который составляют плакаты, афиши, сюжетные композиции. Самый насыщенный период творчества художника пришёлся на 1930-е годы. В его живописи чувствуется «ленинградскость» — в первую очередь за счёт колорита, плотного и прохладного, с «низким» светом, заметно и осмысление авангарда.

Коллекция работ Ивана Петровского в 1993-м попала в музей благодаря завещанию его жены Тамары Хмельницкой. Специалисты структурировали и отреставрировали наследие художника, изучили путь Петровского с помощью заметок и личных дневников. К выставке подготовили каталог, посвящённый живописи и графике мастера.



Выставка работ Ивана Петровского «Открывая прошлое» пройдёт в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков с 5 апреля по 10 мая 2022.

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Анастасия Семенович

