    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -3

    4 м/с, зап

    745мм

    65%

    Подробнее
    usd83.35eur91.73
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Группа Billy’s band представит в Петербурге новую концертную программу из песен The Beatles

    0
    Печать

    Петербургский коллектив Billy’s band подготовил поклонникам подарок. 9 апреля в клубе «Космонавт» Северная столица услышит новую программу, основой которой стали композиции легендарных «Битлов». (16+)

    Фото: billysband.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    По словам фронтмена Билли Новика, со сцены прозвучат не только хиты The Beatles, но и песни, которые нравятся лично музыкантам Billy’s band. «Битлы» в целом оказали большое влияние на Новика — например, обложку альбома «Слегка» музыкант нарисовал в десятом классе после увиденного по телевизору выступления The Beatles. В ходе шоу на экране возникает фрагмент клипа с летящей птицей.

    Да и перепевать чужие песни Новик всегда любил: свою музыкальную карьеру он начинал с каверов на Тома Уэйтса, а в 2019 году выпустил альбом «Песни Егора Летова», где, как видно из названия, в своем стиле исполнил 18 композиций легендарного рокера. А исполнить песни «Битлов», по словам самого музыканта, Новик мечтал с детства.

    Если вы любите одновременно и творчество Billy’s band, и вечную классику The Beatles, то этот концерт для вас.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: billysband.ru/

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний