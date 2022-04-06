Группа Billy’s band представит в Петербурге новую концертную программу из песен The Beatles

По словам фронтмена Билли Новика, со сцены прозвучат не только хиты The Beatles, но и песни, которые нравятся лично музыкантам Billy’s band. «Битлы» в целом оказали большое влияние на Новика — например, обложку альбома «Слегка» музыкант нарисовал в десятом классе после увиденного по телевизору выступления The Beatles. В ходе шоу на экране возникает фрагмент клипа с летящей птицей.

Да и перепевать чужие песни Новик всегда любил: свою музыкальную карьеру он начинал с каверов на Тома Уэйтса, а в 2019 году выпустил альбом «Песни Егора Летова», где, как видно из названия, в своем стиле исполнил 18 композиций легендарного рокера. А исполнить песни «Битлов», по словам самого музыканта, Новик мечтал с детства.



Если вы любите одновременно и творчество Billy’s band, и вечную классику The Beatles, то этот концерт для вас.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

