Фестиваль «Встречи в России» покажет спектакли из стран СНГ

Фото: пресс-служба фестиваля Поделиться Поделиться





С 4 по 9 апреля на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» пройдет ХХIV Международный театральный фестиваль стран СНГ «Встречи в России». В этом году фестивальная программа будет сфокусирована на новых лицах русских театров зарубежья.

Фестиваль откроется 4 апреля в 19:00 спектаклем «Ревизор» (12+) Государственного национального русского театра драмы им. Ч. Айтматова (Бишкек, Кыргызстан) в постановке Константина Тришина (Москва).



«Ревизор» Фото: пресс-служба фестиваля Поделиться Поделиться





Национальный академический драматический театр имени М. Горького (Минск, Беларусь) 5 апреля в 19:00 представит новую работу молодого режиссера Марии Матох «Крейцерова соната» (16+) по мотивам повести Льва Толстого. В этой сценической версии текста Толстого режиссер сосредотачивается на проблеме института семьи и взаимоотношений мужчины и женщины.



«Крейцерова соната» Фото: пресс-служба фестиваля Поделиться Поделиться





Театральный проект «ТриТформаТ» (Минск, Республика Беларусь) покажет свою версию «Княжны Мери» (16+). Особенностью постановки является музыкальное оформление — в спектакле звучит музыка таких известных исполнителей как Би2, The Hatters, Dalida, Serge Gainsbourg в живом исполнении ансамбля Президентского оркестра Республики Беларусь. Спектакль состоится 6 апреля в 19:00.



«Княжна Мери» Фото: пресс-служба фестиваля Поделиться Поделиться





Юго-Осетинский государственный драматический театр им. К. Хетагурова (Цхинвал) представит 9 апреля в 19:00 спектакль «Коста» (16+) о жизни и деятельности осетинского поэта, этнографа, живописца и общественного деятеля Коста Хетагурова. Автором пьесы и режиссером спектакля стал Роман Габриа, с недавнего времени главный режиссер Санкт-Петербургского государственного драматического театра «Мастерская».



«Коста» Фото: пресс-служба фестиваля Поделиться Поделиться





Ереванский государственный русский драматический театр им. К. С. Станиславского (Армения) покажет два спектакля. 6 апреля в 19:30 на Малой сцене зрители увидят «КонтрАкт» (18+) по пьесе английского современного драматурга Майка Бартлетта в постановке режиссера Норы Григорян. Это история о жизни человека в современной корпорации и сделке с самим собой. Второй спектакль коллектива — «Люди. Звери. Обстоятельства» (18+) поставлен по пьесе современного американского драматурга Дона Нигро. Показ состоится 7 апреля в 19:00.

«Люди. Звери. Обстоятельства» Фото: пресс-служба фестиваля Поделиться Поделиться





Национальный академический русский театр драмы и м. М. Ю. Лермонтова (Алма-Ата, Казахстан) 8 апреля в 19:00 представит спектакль «Мой папа — Питер Пэн» (16+) по пьесе драматурга Керена Климовски. Режиссер Дмитрий Скирта рассказывает историю о детстве, которое должно когда-то закончиться и в то же время не заканчивается никогда.



«Мой папа — Питер Пэн» Фото: пресс-служба фестиваля Поделиться Поделиться





Российским участником фестиваля станет театр «Творческая мастерская» из Республики Карелии. «1/101» (12+) создан по сборнику рассказов Аси Петровой «Волки на парашютах». Авторы спектакля — молодые режиссеры Александр Баркар, Мирра Трубникова — заявили жанр постановки как «рассказы о подростках, которые ни с кем не хотят говорить».



«1/101» Фото: пресс-служба фестиваля Поделиться Поделиться





5 апреля в 19:00 можно увидеть «ПетерБУРГ» (18+) — поставленный режиссером Петром Шерешевским по роману Андрея Белого спектакль о современном российском обществе.



Фото: пресс-служба фестиваля Поделиться Поделиться





10 апреля в 19:00 театр-фестиваль «Балтийский дом» покажет в рамках фестиваля свой репертуарный спектакль «Зощенко.Зощенко.Зощенко.Зощенко» (16+), где тексты Михаила Зощенко представлены в жанре стендап (режиссер — Андрей Прикотенко).



«Зощенко.Зощенко.Зощенко.Зощенко» Фото: пресс-служба фестиваля Поделиться Поделиться





Также в рамках фестиваля пройдёт III Международная конференция, основная тема которой «Новые лица русских театров зарубежья». Особое место будет уделено уже ставшей традиционной «Ярмарке молодой режиссуры», на которой студенты и выпускники РГИСИ представят участникам конференции и фестиваля проекты будущих постановок.



Полина Никитина

