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    В Петербурге выступит дуэт АИГЕЛ — авторы хита про татарина и саундтрека к сериалу «Топи»

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    Дуэт АИГЕЛ, вероятно, готовился к этому концерту как к презентации альбома ремиксов своих старых песен, однако события на территории Украины внесли свои коррективы. Альбом, который должен был выйти 25 февраля, до сих пор не опубликован, но у поклонников есть возможность услышать уже знакомые композиции вживую — концерт состоится 9 апреля в клубе «Морзе» (12+).

    Фото: vk.com/aigelmusic
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    Союз поэтессы Айгель Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамии («Елочные игрушки», 2H Company) мощно стартанул в 2017 году, покорив всех треком «Татарин». С тех пор обороты АИГЕЛ не сбавляет — на счету коллектива уже 3 полноформатных альбома, создание саундтрека с нашумевшему сериалу «Топи», фит с ZVENTA SVENTANA, а также опыт участия на всех крупных фестивалях России.

    Однако АИГЕЛ — это не только про музыку, но и про визуал. У коллектива за 5 лет существования накопилось достаточно примечательных клипов: тот самый «Татарин», кинематографичный You’re Born, мрачное видео на песню «Пыяла» и т.д.

    На концерте петербуржцы смогут услышать все лучшие песни АИГЕЛ и вволю потанцевать. Тексты Гайсиной изобилуют смыслами и образами, но и музыка не отстает — не дрыгаться в такт этим битам просто невозможно.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/aigelmusic

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