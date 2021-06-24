Российский дуэт АИГЕЛ удостоен премии «Серебрянный лев» на фестивале «Каннские львы». Награда присуждена за видеоклип «You're Born», который был представлен весной 2020 года на старте первой волны карантинных ограничений. Работа оказалась в номинации «The Entertainment Lions for Music», которой отмечают творческое музыкальное сотрудничество и «оригинальный музыкальный контент», сказано на сайте знаменитого фестиваля рекламы Lions Cannes.

«Мне нравится гипнотичный ритм. У меня внутри точно так же всё происходит, как в этой песне. Когда я её слушаю, я могу войти в транс, начать танцевать. Для меня этот импульс очень важен именно в творчестве, — рассказывал ранее режиссёр видео Анджей Гавриш. — В коммерции я могу под любую песню танцевать, если мне платят. Я научился с годами с этим мириться, если меня устраивают условия. Но если делаешь творческий проект, самое важное, что глаза горят, меня прёт. И эта песня меня зацепила».

Фото: скриншот YouTube / АИГЕЛ Поделиться Поделиться







В главной роли снялся известный советский и российский актёр Георгий Мартиросян. Он играет высокопоставленного чиновника, который, купаясь в проруби, перерождается из престарелого мужчины в юношу. При этом он сохраняет все свои накопления в виде личного самолёта и эскорта с мигалками.

«То чувство, когда с детства не пропустил ни одного года Каннских Львов, а в один прекрасный год клип на твою песню — серебряный призёр Каннских львов», — написала вокалистка Айгель Гайсина в Instagram.

О смыслах совместного проекта АИГЕЛ и Анджея Гавриша «Фонтанке» рассказал участник дуэта, музыкант Илья Барамия.

— Какой месседж спрятан в клипе/песне?

— Там всё очевидно, по-моему. Я считаю, такие вещи объяснять — зрителя не уважать. Единственное, что могу сказать, - что изначально песня — скорее, про усталость от полётов на самолёте. Айгель превращает стандартный инструктаж стюардессы перед полётом в поэзию с экзистенциальным налётом. Анджей же своим клипом совсем перевернул идею и смысл и рассказал свою историю, которая каким-то парадоксальным образом рифмуется с треком.



— Как удалось привлечь Георгия Мартиросяна? Он слушает АИГЕЛ?

— Ну, на съёмках послушал. Вообще всё, что касается видео, — Это Анджей и продакшен компания. Кастинг, питчинг, скаутинг — мы это всё не умеем и не мешаемся. Снимали где-то в Подмосковье. Мы не присутствовали на съёмках совсем. Мне даже с Анджеем удалось пересечься всего на пару часов. Я тогда читал интенсивы в школе по муз продакшену.

— Образ русского большого начальника, который между делом перерождается из старого в молодого, сохраняя при этом все свои регалии, - это про тайные желания сильных мира сего?

— Ну, вот вы спрашивали про месседж — сами его и рассказали. Да, именно так: эта история универсальна в принципе, но в наших реалиях получила вот такую изюминку с красивым Храмом и прорубью.

— Как клип вообще попал в Канны и насколько важна награда?

— Это всё Анджей, его умение и его напор. Наград, наверное, больше десятка. Анджей постарался и показал его очень много где. Я, на самом, деле не знаю значимости именно этой награды, но про неё больше всего спрашивают. А так — для меня они все важны. Каждая награда означает, что мы задели чью-то душу и сделали красиво.



Группа АИГЕЛ была создана в 2016 году певицей и автором стихов из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и петербургским музыкантом Ильёй Барамия. Самый известный клип группы на песню «Татарин» на YouTube был просмотрен 70 миллионов раз. Последний альбом дуэта — OST ТОПИ — саундтрек к сериалу «Топи», который был снят Владимиром Мирзоевым по сценарию Дмитрия Глуховского. Композиция «You're Born» входит в этот альбом. Клип АИГЕЛ — не единственная российская работа, представленная на «Каннских Львах» 2021. Сразу в трёх номинациях фестиваля оказался фильм «Эрмитаж. Снято на iPhone», который создала студия Тимура Бекмамбетова Bazelevs. Фильм снимался в музее одним дублем на iPhone 11 Pro Max. Во время съемки группа из более 100 человек прошла 45 залов и запечатлела 588 произведений искусства, отмечает ТАСС.

